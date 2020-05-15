2020-05-15T16:06:23+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: в транспорт только в маске и перчатках, иначе оштрафуют

С 20 мая из-за коронавируса в Волгограде и области без индивидуальных средств защиты в автобусы, троллейбусы и трамваи пассажиров не пустят
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В транспорте при этом надо будет еще и соблюдать дистанцию в полтора метра.В транспорте при этом надо будет еще и соблюдать дистанцию в полтора метра.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С 20 мая в Волгоградской области вводится масочный режим. Это значит, что, заходя в любое помещение – магазин, офис, «подземку» - вы должны надевать маску и перчатки. Да, и в транспорт тоже! В автобусы, троллейбусы и трамваи пассажиров без индивидуальных средств защиты не пустят.

«ЗАЩИТНЫЕ» НАБОРЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬ НА ОСТАНОВКАХ

На то, чтобы каждый приобрел себе маску и перчатки, волгоградцам дали срок до 20 мая. Людям старше 60-ти, напомним, раздадут их бесплатно.

- Если пожилой человек не захочет, чтобы ему приносили средства домой, его родственники смогут получить причитающийся набор в близлежащей школе. Мы позаботились и о том, чтобы маски можно было купить практически повсеместно: их будут продавать на остановках общественного транспорта и на станциях поземного трамвая, - рассказывает «КП-Волгоград» глава областного комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев.

Также макси по-прежнему можно будет купить в аптеках, супермаркетах и магазинах.

- Также мы попросили помощи у комитета образования, и будем привлекать к этому делу волонтеров, - добавляет Васильев.

К КОНТРОЛЮ ПРИВЛЕКУТ ПОЛИЦИЮ И РОСГВАРДИЮ

Скажете – «Ну и кто за мной будет следить, чтобы я везде маску надевал?». Поверьте, будут! И штрафовать за нарушение тоже будут.

Причем контроль будет тройной.

Во-первых, в электричках и автобусах установлены камеры видеонаблюдения, а значит и водитель и кондуктор смогут контролировать – все ли пассажиры в масках.

Во-вторых, к контролю будут привлекать специалистов из административных комиссий.

В-третьих, следить за соблюдением масочного режима будут правоохранители – сотрудники полиции и Росгвардии.

На вопрос - "А кто будет контролировать самих кондукторов и водителей общественного транпорта (которые, не секрет, сами часто работают без масок и перчаток)?", Васильев заверил, что в этом направлении работа тоже ведется.

- Мы провели вчера рейд и на каждом транспортном предприятии еще раз напомнили о необходимости соблюдать эти меры безопасности, - говорит председатель регионального комитета транспорта.

Хотя понимает, насколько тяжело работать, особенно кондукторам, в таких условиях.

- В перчатках очень неудобно работать с талонами и деньгами. Сейчас мы совместно с Роспотребнадзором ищем оптимальные варианты для кондукторов. Может чаще обрабатывать руки, или мыть их, или возможно специальные перчатки подберем, - добавил чиновник.

При этом Васильев акцентирует: «Волгоградцы должны это воспринимать не как меру наказания с вытекающими штрафами, а как средство защиты вас и ваших близких!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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