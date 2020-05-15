Дачные автобусы в Волгограде не пустят до лета

Волгоградцы, которым еще в апреле разрешили ездить на дачу на такси или личном автомобиле, недоумевают, почему в областном центре до сих пор не пустили дачные автобусы. В Волжском общественный транспорт возит горожан на фазенды уже две недели. А жителей Волгограда рассада вытягивается. На брифинге председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев заявил, что согласно Постановлению губернатора №179 дачные маршруты в регионе пока приостановлены до конца мая 2020 года. И до лета менять решение не собираются.

- Если будет снижение [заболеваемости коронавирусом], то мы вынесем вопрос на оперативный штаб и будем принимать решение по запуску дачных маршрутов. Каждый день у нас ситуация под контролем, каждый день идет мониторинг, какая ситуация и заполненность автобусов и вагонов. По мере возникновения, мы снимаем эти напряженные моменты, - отметил Васильев. - Между Волгоградом и Волжским мы дополнительно запускаем электричку. И будем по мере увеличения работающих предприятий увеличивать подвижной состав.

В Волжском дачные автобусы ходят с 1 мая - почему там можно, а больше нигде нельзя? По словам руководителя облкомдортранса, эти маршруты не дачные, а сезонные.

- Мы с Ворониным на эту тему разговаривали. У них, получается, туда идет маршрутный автобус, до определенной остановки. И если он проходит мимо дач, мы же не можем его в тех местах не останавливать. И все равно они должны контролировать наполняемость, - ответил на вопрос корреспондента «КП-Волгоград» Анатолий Васильев.

По мнению чиновника, на дачных автобусах ездят люди, в основном, пожилые. Если они заболеют, к ним придут дети и внуки.

- Вы представляете, какой контингент потом заболеет? Это для защиты, для самосохранения, - заявил Васильев.

Рассказал он и о ситуации с маршрутками в Волгоградской области.