Нам не нужны в дар незаконные строения: мэрия объяснила, почему все же снесет конюшни «Соснового бора»

Мэрия Волгограда высказала свою позицию по сносу конюшен усадьбы «Соснового бора»: их демонтируют, как и планировали. Это касается всего комплекса, построенного и работавшего незаконно. Власти подробно ответили на волнующие всех волгоградцев вопросы: почему чиновники не могут принять в подарок конюшни и что будет с лошадьми?

ПОЧЕМУ УСАДЬБА СТАЛА НЕУГОДНОЙ?

С чего все началось? Усадьба открылась 2007 году. Как многим известно, это большой комплекс с домами отдыха, банями, бассейнами, спа-галереями, конюшнями и прочим. Всего 10 минут от центра Волгограда, довольно популярное место отдыха.

Тогда же владельцы заключили договор аренды земли, который истек в 2012 году. Официально стороны не стали его продлевать, но и расторгать тоже. По молчаливому согласию чиновников и владельцев «Соснового бора» сотрудничество продолжилось на прежних условиях, до тех времен, когда одна из сторон не выразит желания прекратить договорные отношения (это законно). И этот день настал в 2019 году: тогда от администрации Дзержинского района в адрес собственников усадьбы прилетел судебный иск - всю усадьбу нужно сравнять с землей. Она, как внезапно выяснилось, более десяти лет назад была построена незаконно. О нормах Градостроительного и Земельного кодексов РФ вспомнили только сейчас.

- В Дзержинском районе Волгограда на улице Ангарской на землях, относящихся к зоне лесов и лесопарков, рядом с дубовой балкой расположен ряд строений и сооружений. При этом владельцы в установленном порядке не получали разрешение на строительство данных объектов, а также не осуществили в установленном законом порядке их ввод в эксплуатацию, - объясняют в мэрии.

Конечно, шума было бы гораздо меньше, если бы в «Сосновом бору» не проживало более сорока лошадей, чьи конюшни шли под снос первыми. И уж тем более мало бы кто разбирался в нюансах этого громкого дела. А именно в том, что основным учредителем является Владимир Зубков (66,67%), который сейчас находится в СИЗО Лефортово. Его обвиняют в сговоре с бывшим главой волгоградского следкома генералом Михаилом Музраевым по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, в 2019 году была попытка поджечь дом губернатора Андрея Бочарова. Следователи уверены, что именно эти известные в регионе лица организовали покушение. Среди прочих владельцев - Татьяна Волколупова (33,33%). Но право голоса, по сути, имеет Зубков, находящийся в тюрьме на время следствия.

Связать факты просто.

Вскрылись и другие факты нарушения закона со стороны «Соснового бора».

- Размещение объектов капитального строительства на рекреационной территории запрещено. При этом реализация алкогольной продукции, в том числе на розлив допускается исключительно в стационарных объектах. Таким образом, ресторанный бизнес с продажей алкоголя в данной точке лесных насаждений города в принципе невозможен, в то время как для заведения общественного питания реализация алкогольной продукции, как правило – основной источник дохода, - цитирует «КП-Волгоград» ответ мэрии.

Судебные разбирательства до сих пор идут, ближайшее заседание состоится 4 июня. Служитель Фемиды уже поддержал чиновников в суде первой и апелляционной инстанции. В конце концов, в Волгограде за последние годы снесли немало магазинов, кафе и киосков. Чем этот лучше?

- По данным судебным разбирательствам назначен ряд строительно-технических экспертиз, судебное решение пока не принято, - говорят власти.

БЕЗ ПОДПИСИ ЗУБКОВА ДОГОВОР ДАРЕНИЯ - БУМАЖКА

Если с коттеджами и спа-галереями все понятно (незаконно - сносите), то демонтаж конюшен вызвал большой общественный резонанс. Люди просили и просят оставить все как есть: пусть лошади живут в своих «домах», тем более, что «Сосновый бор» подарил их муниципалитету. Только вчера все предвкушали радость: МУК «Волгоградский казачий конно-спортивный клуб» возьмет по крыло животных. Всем хорошо. Оставалось дождаться ответа администрации.

Но в мэрии подчеркнули: что содержание лошадей «частных лиц» - смежный бизнес. Основной – ресторанный бизнес, развлечение, питание, алкоголь. И соответствующий доход, который, кстати, отчитывается перед казной РФ по упрощенной системе налогообложения (в 2018 году из выручки более 100 миллионов рублей в налоговую поступило 3,4 миллиона).

Не принимать в дар конюшни – нелогично, как подумают многие. Но вместе с тем не противоречит закону, наоборот. Во-первых, договор пожертвования составили и подписали все, кроме Владимира Зубкова. А он, как известно, главный и без него договор – простая бумажка, не имеющая юридической силы.

- В соответствии с требованиями законодательства единственное что могут сделать муниципальные власти, приняв в собственность незаконные строения – осуществить их демонтаж за счет бюджетных средств – таким образом, сегодняшние собственники незаконных строений избегут необходимости компенсировать затраты бюджета на демонтаж незаконных строений. Эксплуатировать строения, возведенные в рекреационной зоне, без разрешительной документации, действующее законодательство запрещает независимо от того, в чьей собственности они будут находиться. Принимать в дар незаконные строения исключительно для того, чтобы избавить их владельцев от затрат на демонтаж (другого законодательство не допускает) администрация Волгограда считает нецелесообразным, - емко и понятно объяснились чиновники.

А так снесут за счет владельца и на балансе города не будет ненужного «груза». Но что делать с лошадьми?

ПЕРЕЕЗД

Конечно, мир не без добрых людей. И в Волгограде, они, к счастью, есть. Это сотрудники приюта «Дино», которые моментально откликнулись на беду. Они помогут разместить оставшихся (часть животных забрали хозяева) подопечных на базе эко-центра «Солнечная долина».

- Конюшня находится в Краснослободске, рассчитана на 28 голов, есть все необходимые условия. Мы готовы разместить лошадей на тот период времени, пока их владелец не решит, что с ними делать: возможно, для них построят новую конюшню или продадут. Со своей стороны предлагаем полное обеспечение на этот период. О сроках говорить трудно, но до осени можно найти варианты. Не исключено, что лошадей могут продать на убой. Тогда мы будем пытаться их выкупить, все-таки их очень жаль, они стали заложниками непростой ситуации, - рассказала учредитель «Солнечной долины» Алина Зевакина.

Передержать лошадей может Волгоградский казачий конно-спортивный клуб. Желание помочь выразил настоятель Спасо-Преображенского храма Анатолий Безбородов, он предложил разместить животных в подсобном хозяйстве на территории храма. Общественная палата также обещала проконтролировать ситуацию.

То есть без крыши над головой, без еды и воды кони не останутся. Собственно, это единственное, что волновало волгоградцев. «Комсомолка» следит за развитием этой ситуации.