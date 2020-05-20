Бульдозеры отступили: «Сосновый бор» подарил конюшни волгоградским чиновникам

За шумихой вокруг конюшен усадьбы «Соснового бора» следили многие: решалась судьба не зданий, а более сорока лошадей, которые долгие годы жили на территории конного клуба.

О сносе их «дома» власти заговорили в конце 2019 года: внезапно выяснилось, что в 2012-ом истек срок аренды земли, договор ни одна из сторон не расторгла, и он по умолчанию считался продленным на неопределенное время. И оно пришло в разгар зимы, когда выгонять животных на улицу было просто бесчеловечно. На время судов решили не трогать конюшни, хотя время от времени приезжала техника. Не принимали во внимание даже тот факт, что все постройки находятся в собственности и сносить их без решения суда просто незаконно.

В последний раз бульдозеры успели сравнять с землей часть зданий. Машинам противостояли люди – обычные, неравнодушные. Подключился приют «Дино», КСК «Застава».

- К нам обратилась юрист конного клуба «Золотая подкова» с целью принять участие в борьбе за конюшню. И с предложением, что «Сосновый бор» готов передать «Дино» строения для реализации наших социальных проектов по иппотерапии и конного театра, где задействованы дети с ограниченными возможностями, - рассказала «КП-Волгоград» директор «Дино» Анжела Макарова. - Эти проекты реализуются на средства президентского гранта. Мы выехали, там стояли бульдозеры, разбирали помещения. На месте мы пообщались с администрацией Дзержинского района, высказали свою позицию, что лучше не рушить, а отдать нуждающимся. Там были представители других организаций, которые ведут социальную работу. Предложили создать общий иппоцентр, пригласить тех, кто действительно помогал бы инвалидам! У нас есть такие специалисты. Там хорошая конюшня, удобное расположение – есть все, что нужно!

Представители конного клуба не скрывают - готов на все, чтобы конюшни и животные остались на месте. Так «Золотую подкову» решили подарить «Волгоградскому казачьему конно-спортивному клубу».

- В понедельник стало известно, что техника отступила. Вынесли решение о прекращении сноса и о передаче клуба «Золотая подкова» - «Волгоградскому казачьему конно-спортивному клубу» который находится в Красноармейском районе, - поделилась Анжела Макарова.

Конюшни "Соснового бора" передали волгоградским чиновникам..

Согласно договору дарения (пожертвования), «Сосновый бор» безвозмездно передает МУК «Волгоградский казачий конно-спортивный клуб» пять объектов. Среди них большая конюшня площадью 850 квадратных метров, манеж площадью 977 квадратов, хозкорпус – 193 квадратных метра, ангар – 567 квадратов и малая конюшня площадью 167 квадратный метров.

Но рано радоваться, не все так просто.

- Мы составили договор дарения, теперь ждем ответа администрации. Они могут внести свои поправки в текст документа, мы готовы идти на диалог, - рассказал представитель "Соснового бора". - Но могут и отказаться. Мы все равно будем искать возможности сохранить «Золотую подкову». И в очередной раз через СМИ обращаемся к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь нам разрешить проблему.

Остается надеяться, что на этом противостояние интересов закончится и конный клуб вернется к работе и реабилитации особенных детей.