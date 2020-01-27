В Волгограде отложили снос конюшен "Соснового бора" на время судов

«SOS. Лошадям нужен дом» - написанный от руки плакат висит на въезде в усадьбу «Сосновый бор». На самих конюшнях похожие призывы о помощи. Утром 27 января возле конного клуба два десятка людей, готовые к защите, неподалеку два трактора с водителями, ждущими приказа: сносить. А за бревенчатыми стенами комплекса – около 40 лошадей, у которых отбирают дом. Так решила администрация Дзержинского района, признав конюшни и сараи нестационарными незаконными объектами.

Эти конюшни администрация района посчитала нестационарными объектами.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ЗАНИМАЛИСЬ ДЕТИ И СПОРТСМЕНЫ

- В чем животные виноваты? Это одно из немногих мест, где можно было провести время с детьми. Сюда приходили заниматься ребята: не сидели в компьютерах, не шастали по улицам, а были увлечены конным спортом. Спортсмены защищали интересы Волгоградской области на соревнованиях. Приходили заниматься к нам иппотерапией и с больными детками. А сейчас всех животных на улицу? - говорит тренер конного-спортивного клуба Ксения Кочубей.

Среди постояльцев конюшни есть и благородные скакуны и ветераны, отработавшие на благо человека больше 10 лет.

У авроры в марте должен появится жеребенок.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Это Аврора. В марте у нее должен появиться жеребенок. Представляете, если ее сейчас со всеми остальными на улицу? В Волгограде нет ни одного подходящего места для того, чтобы там смогли разместиться столько животных, - возмущается Лариса, одна из сотрудниц клуба.

Сами лошадки с любопытством высовывают голову, ожидая, что неожиданные гости поделятся с ними яблочком или морковкой.

- Я впервые пришла сюда, когда дочке был годик, - говорит волгоградка Диана Коробкова. - Мы здесь частые гости. Софья любит погладить лошадок, дать им вкуснятину. И я не искренне не понимаю, зачем это все сносить. Почему нельзя как-то договориться?

Диана Коробкова с дочкой Софьей ходит сюда уже четыре года.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ПЕРЕЕЗД ОТЛОЖИЛИ

Решить вопрос мирно дирекция пыталась. Договор аренды администрация Дзержинского района заключила с усадьбой «Сосновый бор» в 2010 году. А в 2019 году решила в одностороннем порядке не продлевать. Начались тяжбы и споры. 17 января 2020 года вышло распоряжение администрации территорию освободить – нестационарные объекты (а это большая и малая конюшня, подсобные помещения) снести. 27 января – чиновники отправили бульдозер и трактор для сноса.

С утра у конюшен дежурили трактора.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

К счастью, техника не пригодилось. С утра Дзержинский районный суд вынес решение об обеспечительных мерах.

- ООО «Сосновый бор» подало встречный иск о признании незаконным распоряжения «О демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Дзержинского района». По закону, пока идут суды, все спорные объекты должны быть неприкосновенны. 27 января Дзержинский район суд постановил «принять меры предварительной защиты», - сообщил представитель "Соснового бора".

То есть пока идут разбирательства (кассации, апелляции), конюшни с лошадьми никто не тронет. Но если в итоге суд встанет на сторону чиновников, животным все-таки придется искать новый дом. Хочется верить, что в судах в первую очередь будут думать о волгоградцах и животных, а не о своих интересах.