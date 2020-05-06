Ко Дню Победы: Аэростаты пролетели над Волгоградом

На рассвете 6 мая 2020 волгоградцы могли наблюдать свободный полет трех ярких больших воздушных шаров над Волгоградом. Аэростаты с плакатами патриотической тематики стартовали от музея-панорамы «Сталинградская битва», пролетели над Мамаевым курганом, несколькими районами Волгограда и сели за городом. Если повезет с погодой, аэростаты в небе жители смогут наблюдать еще в течение нескольких дней. Акцию приурочили к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так что при благоприятном прогнозе погоды полеты повторятся 8 или 9 мая.

Подготовка к полету началась в полчетвертого ночи.Фото: Александр КУЛИКОВ

Три аэростата привезли к музею-панораме.Фото: Александр КУЛИКОВ

Сначала подготовка, проверка всех систем.Фото: Александр КУЛИКОВ

И вот шары поднимаются один за другим.Фото: Александр КУЛИКОВ

- Ты не понимаешь масштаб до тех пор, пока ты здесь не окажешься, - делятся эмоциями от пролета над Мамаевым курганом воздухоплаватели. - Шар тоже не маленький. А Родина-мать настолько масштабная, что он кажется крохотным. И каждый полет над Мамаевым курганом вызывает трепет. Сверху ты видишь, насколько все это было сложно, важно.

Последние приготовления.Фото: Александр КУЛИКОВ

И вот первый воздушный шар взмывает в небо.Фото: Александр КУЛИКОВ

Под корзиной -баннеры патриотической тематики.Фото: Александр КУЛИКОВ

На борту - портреты ветеранов.Фото: Александр КУЛИКОВ

Увидеть аэростаты над городом 6 мая смогли те, кто очень рано встает.Фото: Александр КУЛИКОВ

Как сообщает «КП-Волгоград», планировалось, что парить над Волгоградом аэростаты будут в течение пяти дней с 5 по 9 мая. Но вмешалась погода. В следующий раз воздушные шары поднимутся в небо только при благоприятной погоде в День победы 9 мая или накануне.

Три воздушных шара стартовали от панорамы "Сталинградская битва".Фото: Александр КУЛИКОВ

Аэростаты начинают свой полет.Фото: Александр КУЛИКОВ

Пролетают над музеем-панорамой и центром города.Фото: Александр КУЛИКОВ

Также в программе празднования Дня 9 мая 2020 в Волгограде воздушный парад, виртуальный Бессмертный полк, автопробег, фронтовые песни во дворах ветеранов, с балконов будет звучать «День Победы», а в десять вечера прогремит салют (9 мая 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий).

Красивое зрелище над пусынным городом.Фото: Александр КУЛИКОВ