2020-04-24T16:31:44+03:00
Коронавирус Covid-19

У врачей 7-й больницы Волгограда подозревают коронавирус

Зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов прокомментировал ситуацию с заболевшими коронавирусом медиками
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока власти не сообщают число заразившихся.Пока власти не сообщают число заразившихся.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Каждый день поступают сводки из оперативного штаба по числу заразившихся коронавирусом волгоградцах. На сегодня их 186, пятеро умерли. А в соцсетях то и дело мелькает информация о заразившихся коронавирусом медиках в той иной больнице Волгограда. Накануне появились сообщения о том, что коронавирусом заболели врачи больницы №7, а очагом инфекции стала бухгалтерия. Эту информацию журналистам на брифинге подтвердил зам руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- У сотрудников больницы № 7 первично положительные были результаты. Сейчас они постепенно приходят нам по вторичным данным [для постановки диагноза должно быть два положительных теста]. Пока что подтвержденных случаев там нет. Но мы работаем на упреждение, - рассказал журналистам Алимов.

Сколько именно врачей и медперсонала с положительным тестом на коронавирус, пока не говорят. Роспотребнадзор проводит расследование. По словам руководителя облздрава, «там не только врачи». И как только появились первые подозрения, чтобы снизить риск распространения коронавируса постарались минимизировать контакт. Кто-то из вспомогательного персонала ушел на дистанционную работу. Но больница не закрыта. Все больницы, вся система здравоохранения работает в штатном режиме.

- Мы отдельной статистики по [медикам] не ведем. Исследования сейчас ежедневно более тысячи проходят в лабораториях, в том числе, конечно, и медицинских работников. В том числе бывают и первично положительные случаи. Но отдельного учета мы не ведем, мы ведем учет очагов в наших организациях. И, слава богу, там сейчас таких людей нет. Хотя <...> медики имеют дополнительный риск заражения, особенно те, которые непосредственно работают уже в очагах и инфекционных госпиталях, - заявил Алимов.

Также прокомментировал зампред облздрава и ситуацию с закрытием двух отделений в больнице, где лежал младенец из Волгограда, у которого коронавирус подтвердили накануне. По словам Николая Алимова, больница продолжает работать, как и отделение, где находился грудной малыш.

- На момент, когда там этот случай выявился, [больница] была заполнена пациентами. Соответственно, они продолжают там лечение. Медицинский персонал некоторый просто находится дома в самоизоляции, кто остался там работать, контакт минимизируется, - рассказал Алимов.

Сейчас младенец вместе с мамой лежит в детской инфекционной и чувствует себя хорошо.

Замглавы облздрава о коронавирусе у врачей Волгограда.Екатерина СИМОХИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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