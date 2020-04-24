В Урюпинском роддоме коронавирусом заболела медсестра

К 24 апреля 2020 года коронавирус распространился почти на всю Волгоградскую область, добрался и до волгоградских врачей. Сразу в нескольких медучреждениях Волгоградской области зафиксированы вспышки заражений. Только утром заместитель председатель регионального комитета здравоохранения Николай Алимов подтвердил слухи о том, что коронавирусом заболели несколько медиков и других сотрудников из больницы №7 Волгограда (правда, пока у них первично положительный диагноз). А к вечеру пятницы стало известно, что коронавирус выявили у одной из медсестер Урюпинского роддома. Информацию «КП-Волгоград» подтвердили в оперативном штабе Волгоградской области.

Роддом сразу же закрыли. Рожениц в срочном порядке перевезли в провизорный родильный дом 1 Волгограда, который, работая на опережение, уже успели подготовить к приему подобных пациенток.

- Все беременные из Урюпинского района, которым предстоят роды в ближайшее время, будут перенаправляться в ближайший роддом города Михайловки, - добавляют в облздраве. – Корпус роддома в Урюпинской ЦРБ региональный Роспотребнадзор закрыл до 3 мая – там сейчас ведутся дезинфекционные мероприятия. Медработника (у которого выявили COVID-19) уже госпитализировали в инфекционный госпиталь. Круг контактных лиц установлен, организовано медицинское наблюдение.

Сколько всего медиков на данный момент уже заболели коронавирусом, пока не говорят. Региональный Роспотребнадзор проводит проверки и ждет окончательных диагнозов.

- Отдельной статистики по медикам [заболевших коронавирусом] мы не ведем. Ежедневно в лабораториях делают тысячи тестов, в том числе и медикам. Пока, к счастью, очагов в волгоградских больницах нет, хотя медики, конечно, более подвержены риску, - отмечал утром 24 апреля Николай Алимов.