«Я тоже сомневался, пока друг не попал в больницу с поражением 75% легких»: волгоградцы в московской клинике с подозрением на коронавирус

Двое молодых мужчин из Волгограда в последнее время работали в столице. Один перебрался в Москву больше 15 лет назад, другой – в январе этого года. Хорошие друзья, вместе работали в сфере торговли, вместе снимали квартиру. И оба с разницей в один день попали в больницу с подозрением на коронавирус. Тесты еще не готовы. Но у одного из них компьютерная томография (КТ считается более точным способом диагностики COVID-19) показала до 75 процентов поражения легких. О том, как развивалась болезнь, волгоградец Александр Усачев рассказал в соцсетях.

«Обращаюсь ко всем сомневающимся. До прошлой ночи я и мои близкие тоже сомневались. Прошлой ночью моего друга госпитализировали с пневмонией, анализ на коронавирус еще не готов, но КТ показывает двухстороннее поражение легких 50 - 75%», - оставил запись в одном из популярных волгоградских пабликов Александр Усачев.

Болезнь прогрессировала стремительно. И если в Волгограде сейчас всех пациентов с подозрением на коронавирус сразу забирают в больницу, то в столице в инфекционные госпитали везут только тяжелых пациентов. «Легкие» лечатся на дому. Для всех в больницах просто не хватает мест. Во время первого визита терапевт выписывает больничный на две недели и берет «подписку на карантин». Вот как, по словам Александра, протекало заболевание у его друга.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

«Анамнез. Заболел друг, температура выше 39.1, пропало обоняние, на третий день звоним в скорую помощь, ответ - у вас не достаточно симптомов для госпитализации, переключаем вас на дежурного терапевта. Терапевт - вызывайте врача на дом».

Ждать соединения на каждый вызов волгоградцам приходилось по 40 минут.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

«На следующий день вызываем врача на дом, - Врач, взял анализ на коронавирус, сказал, что если через пять дней не позвонят, то результат отрицательный. Выписал лекарства: Номидес, Бронхо-Мунал, Ренгалин, ОКИ Кетопрофен. И если в течении пяти дней температура не понизится, то начать прием Азитромицин. От головной боли Пенталгин так как в самом начале, боль была очень сильная. За все препараты мы заплатили около 4000 рублей».

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Спустя неделю с того момента, как у волгоградца появились первые признаки заболевания, ему стало значительно хуже.

«Сегодня ровно неделя с начала заболевания, 4 дня как взяты анализы на коронавирус, вчера начал прием Азитромицина. Сейчас температура 37.3.

После начала приема Азитромицина пропал аппетит, при попытке покушать, тошнит».

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

«Вчера днём, уже после публикации поста, позвонил врач из поликлиники:

- …Мы вам звонили 20, 21, 22 апреля, вы не брали трубку.

На самом деле это ложь, никто не звонил!!!

Далее расспросила о самочувствии и сказала ждать врача, что сегодня, то бишь вчера, обязательно придет до 22.00.

Врач не пришел, никто не позвонил. Вечером поднялась температура 38.9. Позвонили в скорую, ожидание 15 минут, затем переключили на дежурного врача, и он уже принял решение прислать «карету» и отправить на КТ.

Как я понял, эта пневмония необычна тем, что от момента заражения до высокой концентрации в легких, занимает очень мало времени».

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

«Прошлой ночью моего друга госпитализировали. 75% поражения легких. Анализ на коронавирус ещё не готов.

Самое интересное, что проживая в одной квартире, у меня из симптомов только потеря обоняния со вчерашнего дня, самочувствие отличное. Друга госпитализировали в только что открытую новую больницу. Все будет хорошо, он молодой, справится. Хотя сейчас он очень седативен».

Мы связались с Александром всего через пару часов. К тому времени он уже сам собирался в больницу.

«Мне самому резко стало плохо, жду скорую», - написал Александр вечером 24 апреля корреспонденту «КП-Волгоград».

А спустя еще пару часов:

«Я сейчас на компьютерной томографии легких, жду результат. Врач сказал, что на первый взгляд легкие чистые, скорей всего у вас проблемы с сердцем или паническая атака, пульс - 120».

В ближайшие дни лечиться Александр будет дома. У него легкая форма пневмонии. С этим в столице в больницу не берут.

«Только приехал домой. Когда приехала скорая, мне стало уже легче, врач не хотел меня везти на КТ, говорил, зачем вам это надо, симптомов у вас почти нет, а так можете ещё что-то подхватить. В итоге, я настоял и меня повезли на КТ лёгких, - как результат правосторонняя вирусная пневмония лёгкая форма. Выдали лекарства, дневник пациента и больничный лист на две недели. Подписал бумагу на карантин», - рассказал Александр «КП-Волгоград».

Мы желаем Александру и его другу скорейшего выздоровления.