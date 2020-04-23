2020-04-23T15:57:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди новых заболевших коронавирусом волгоградцев есть младенец

Большая часть из 20 новых случаев COVID-19 в Волгоградской области на 23 апреля - вернувшиеся из Москвы, один - из Краснодарского края
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больнице малыш с коронавирусом, которому нет еще и годика.В больнице малыш с коронавирусом, которому нет еще и годика.Фото: Александр АБРАМОВ
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Оперштаб сообщил подробности о 20 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области, которым подтвердили диагноз 23 апреля 2020. Среди них всего по одному случаю в Волгограде и Волжском, зато сразу по 5 инфицированных в Михайловском и Палласовском районах. По два новых заболевших в Серафимовичском и Городищенском районах региона. И еще по одному подтвержденному случаю коронавируса в четырех районах: Ленинском, Урюпинском, Камышинском и Котовском. Среди заболевших взрослые от 19 до 73 лет, умерший 73-летний мужчина из Городищенского района и младенец, которому нет еще и года. Многих из них выявили при обращении за медицинской помощью.

Среди контактных случаев – 69-летний житель Урюпинска, пообщавшийся с родными из столицы, заразившаяся от супруга 73-летняя камышанка и младенец из Волгограда. Родители малыша, которому нет еще и года, обратились за медицинской помощью, не зная причины. Сейчас ребенок вместе с мамой лежит в областной детской больнице.

В Городищенском районе помимо умершего 71-летнего дедушки, заразился коронавирусом приехавший из столицы 19-летний парень. Также в Москве побывал 46-летний мужчина из Ленинского района, 46-летний котовчанин и 52-летний из Волжского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, 19-парень из Михайловского района ездил на Кубань. Его положили в горбольницу №2 Волжского. 57-летняя женщина из Михайловки заразилась коронавирусом в Москве, как и двое молодых жителей района 27-ми и 24-х лет. А вот 61-летняя женщина заразилась от своего сына. Они все лечатся пятой больнице.

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 23.04.2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 23.04.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Палласовском районе приехали зараженными коронавирусом из столицы мужчины в возрасте 22 и 39 лет и 32-летняя женщина. Еще двое 41-летних - мужчин и женщина - заболели после общения со своей знакомой, которая тоже приехала из Москвы с COVID-19.

40-летняя жительница Серафимовича заразилась коронавирусом от мужа. А вот ее 51-летний земляк побывал в Москве. Оба в третьей областной больнице.

Многие новые пациенты лежат в Волжском и в областной третьей больнице. Всего в стационарах более 500 человек. С подтвержденным диагнозом среди них – 128 человек, в том числе семь детей. Всего в Волгоградской области 165 заболевших коронавирусом, 32 вылеченных и трое умерших. А губернатор тем временем говорит уже о 24 инфекционных госпиталях и тяжелых пациентах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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