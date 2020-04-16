Пасха и коронавирус: как будут пускать волгоградцев в храмы

Коронавирус рассадил по домам всех – и спортивных болельщиков, и верующих. В этом году даже Пасха впервые пройдет в условиях самоизоляции. Во многих регионах России церкви закрыли для прихожан. В Волгоградской области храмы пока открыты, и службы на Пасху будут. Но пустят не всех. На сайте Волгоградской епархии появилась информация о том, на каких условиях волгоградцев пустят в храм?

Основные требования для посещения богослужения в Волгограде и области на Пасху 19 апреля 2020 года:

- в храме быть только в маске;

- строго держать дистанцию 1.5 - 2 метра;

- дезинфицировать руки при входе;

- на предпасхальные и Пасхальное богослужения одеваться тепло, так как в связи с дистанцией в самом храме смогут молиться немногие (во дворы храмов, где это возможно, будут вынесены динамики для трансляции богослужения);

- слушаться волонтеров, которые будут следить за соблюдением дистанции и тем, одеты ли маски.

При входе в каждом храме поставили антисептики для обработки рук. Фото волгоградской епархии.

При входе в храм бесконтактным термометром прихожанам будут измерять температуру.

Во всех волгоградских храмах на полу, а местами и во дворах, нанесли разметку для удобства сохранения безопасного расстояния между людьми во время молитвы. При входе и в церковных лавках стоят столики с дезинфицирующими средствами для обработки рук.

- Расстояние согласно разметки необходимо сохранять не только во время молитвы, но и во время перемещения – к Чаше с Причастием, для освящения куличей, и в прочих ситуациях, - обращают внимание прихожан в Волгоградской митрополии.

На полах в храмах сделали разметку, чтобы присутствующие на службе соблюдали дистанцию. Фото волгоградской епархии.

И настоятельно просят: «Братья и сестры, пожалуйста, не входите в храм без масок! В некоторых регионах нашей страны храмы уже закрыты для посещений прихожан. В Волгограде пока есть такая возможность. Давайте будем соблюдать эти несложные правила из соображений безопасности и любви к ближним».

Однако к вечеру 16 апреля в епархии Волгоградской области поступило предписание от регионального Роспотребнадзора с требованием не пускать в храмы прихожан до 30 апреля.

Да и Святейший Патриарх Кирилл благословил прихожан на праздник Пасхи 19 апреля 2020 года освящать пасхальные куличи и яйца дома.

К слову, в Волгограде федеральный телеканал проведет прямую трансляцию Святой Пасхи в ночь с 18 на 19 апреля из Казанского кафедрального собора города Волгограда. Божественную Литургию возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Начало 18 апреля в 23.50.

А мы напоминаем, что в постановлении губернатора о всеобщем режиме самоизоляции нет пункта, который бы разрешал выходить из дома для посещения храмов. Поэтому любого, кто нарушит данный запрет, могут оштрафовать.