В волгоградских храмах к Пасхе сделали разметку для соблюдения дистанции
До последнего было неясно, смогут ли жители Волгоградской области посещать кладбища и храмы в православные праздники. Власти долго взвешивали все плюсы и минусы: всеобщая самоизоляция только приблизилась к экватору, число зараженных растет и точно предугадать, когда пандемия пойдет на спад пока никто не берется. Поэтому решили перестраховаться, чтобы не обесценить общие усилия жителей региона. Кладбища закрыли, а в храмы рекомендовали не ходить, но такая возможность у верующих осталась.
Чтобы обезопасить людей, в храмах провели генеральную уборку, а также сделали специальную разметку для прихожан: она поможет соблюдать социальную дистанцию.
- Почистили, побелили в храме преподобного Сергия Радонежского, на приходе святого праведного Феодора Ушакова со специальными средствами почистили оклады, киоты, подсвечники, - рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии.
По возможности волгоградцев просят оставаться дома и не посещать места массового скопления.
ИСТОЧНИК KP.RU