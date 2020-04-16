Роспотребнадзор потребовал не пускать волгоградцев в храмы на Пасху

16 Апр 2020 2020-04-16T16:56:44+03:00

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До последнего волгоградцы надеялись, что коронавирус не повлияет на празднование Пасхи. Но сегодня, 16 апреля, региональный Роспотребнадзор разослал во все епархии Волгоградской области предписание с требованием не проводить церковные обряды с присутствием людей с период вплоть до 30 апреля 2020 года. Документ этот подписан главным санитарным врачом региона Ольгой Зубаревой.

«Не допускать в указанный период проведение массовых мероприятий, в том числе массовых религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей. Запретить доступ граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для проведения богослужений», - сказано в предписании.

Кроме того, в Роспотребнадзоре потребовали от самих священнослужителей принять все меры по соблюдению противоэпидемиологического режима при проведении обрядов.

К вечеру 16 апреля ответа и каких-либо разъяснений от епархий Волгоградской области не последовало. Но, чтобы показать всю серьезность документа, Роспотребнадзор в указал: «Данное предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению». Нарушителей ждут штрафы в соответствии со статьями 6.3 и 19.7 Админкодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU