2020-04-18T15:54:39+03:00
Общество

Молитесь дома: богослужения на Пасху в Волгограде пройдут без прихожан

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор объяснил жителям Волгоградской области, как будет проходить православный праздник в храмах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все службы в храмах пройдут по уставу . Фото: Волгоградская епархияВсе службы в храмах пройдут по уставу . Фото: Волгоградская епархия
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Несколько дней назад главный санитарный врач Волгоградской области направила предписания всем конфессии региона с запретом на проведение массовых религиозных обрядов. До последнего волгоградцы не знали, будут ли открыты православные храмы в один из главных православных праздников – Воскресение Христово. В Великую субботу митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор расставил точки над «i»: богослужения в храмах будут идти на Страстной седмице, в праздник Пасхи и в период Светлой седмицы. Но пройдут они без прихожан. Все желающие могут посмотреть трансляцию по телевизору.

- Учитывая сложившуюся ситуацию и рост случаев заболевания COVID-19 в Волгоградской области, вступило в силу Предписание Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, ограничивающее возможность проведения массовых религиозных обрядов, - говорится в обращении митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. - Мы разделяем всеобщую обеспокоенность <…> и понимаем, что лучшее средство для искоренения вредоносного поветрия – это профилактика, соблюдение гигиенических и карантинных мер, то есть самоизоляция.

Волгоградцев митрополит попросил «блюсти себя в чистоте души, тела и послушании».

- Мы должны соблюдать правила и требования, предписанные государственной властью и выполнять благословение Святейшего Патриарха находиться дома, - говорится в обращении. - Святые отцы всегда говорили: «В обстоятельствах Бог». Врачи выявляют опасность болезни и методы ее лечения, государственная власть определяет инструмент реализации в обществе принятых решений. Церковь же молится в тех условиях, которые ей предоставляет сложившаяся ситуация. Основное проверочное слово – молится.

Какие молитвы читать дома и как в самоизоляции освятить куличи и яйца, подскажет сайт епархии.

Напомним, только за последние сутки подтвердили диагноз коронавирус у 17 человек, в том числе у ребенка. Это рекордный для региона прирост инфицированных с момента начала эпидемии в России. Общее количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области накануне Пасхи выросло до 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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