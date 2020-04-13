В Волгоградской области затравили семью, заболевшую коронавирусом

Об этом случае стало известно 9 апреля. Не дожидаясь официальных данных оперативного штаба по коронавирусу, глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель решил сделать доброе дело: предупредить своих земляков о том, что в районе подтвердился Covid-19 у вернувшегося из Москвы иловлинца. Сначала глава района обвинил мужчину, что тот вместо самоизоляции ходил по Иловле и пришел в поликлинику. Через пару дней в соцсетях и мессенджерах вдруг появилось «досье» пациента. На фото все персональные данные и даже место жительства. А так же информация о том, что заболевший шатался по магазинам, покупал продукты и одежду. Представляете реакцию иловинцев? Мы пообщались с Андреем, семье которого устроили травлю. Он рассказал свою версию событий и пообещал разобраться с тем, кто распространяет о нем ложную информацию в соцсетях и фейки. Когда вылечится и выйдет из больницы.

«К ВРАЧУ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОБИВАЛСЯ С КРИКАМИ ЧЕРЕЗ ТОЛПУ»

46-летний Андрей уже не первый день находится в больнице №5 Волгограда с «коронавирусной инфекцией». Здесь же его 21-летний сын и супруга с такой же инфекцией. Мужчина уверяет, что чуть ли не с боем заставил медиков взять у него тест и помочь сыну, у которого на тот момент уже поднялась высокая температура.

Андрей работает в охранной сфере в Москве. 31 марта он вернулся домой – в хутор Колоцкий Иловлинского района. На тот момент в регионе еще даже не действовал всеобщий режим самоизоляции (напомним, его ввели с 1 апреля).

- То, что пишут обо мне в соцсетях – мол, я приехал на автобусе из Москвы уже с температурой и чуть ли не специально ходил, заражал других – полная чушь. Я приехал в полном здравии, мы сходили с сыном на рыбалку и только на третьи сутки вызвали «скорую». Да и то не мне, а сыну – у него поднялась высокая температура. Приехал врач, осмотрел, написал в заключении – ОРВИ, сделал укол и сказал на следующий день идти в свою поликлинику. Это была суббота. Я повез сына в ЦРБ в Иловлю. В поликлинике был дежурный врач, который еще раз осмотрел сына, подтвердил диагноз и назначил лечение. Я говорил о том, что вернулся из Москвы, но все пропустили это мимо ушей, - вспоминает мужчина, с чего все начиналось.

До понедельника температура у сына то падала, то снова поднималась. И, как рекомендовала семье дежурный врач, они еще раз отправились в ЦРБ.

- В больнице один участковый врач на всех. Очередь такая, что не протолкнешься. В коридоре чуть ли не на головах друг у друга и кашляющие, и чихающие, и с температурой, и те, кто за справкой. Я буквально с боем пробивался к главврачу и требовал нас срочно принять. Только когда я еще раз заявил участковому, что вернулся из Москвы, у меня взяли тест и отправили ждать результаты в самоизоляции. А через три дня позвонили и сказали, что госпитализируют в Волгоград. И, что удивительно, я домой не успел зайти с улицы и рассказать об этом жене, как ей уже «сорока на хвосте все принесла». Кто-то рассказал всем о том, что я заразился коронавирусом.

«НАС ЗАПИСАЛИ В ИЗГОИ»

Главу семейства отправили в больницу №5, а сына – в «третью» ждать результата анализа под меднаблюдением. Когда пришел и его «положительный» тест, его перевели к отцу. Через тройку дней сюда же привезли и супругу Андрея, у которой тоже подтвердился коронавирус.

- Вместо поддержки на нашу семью вылили ушат грязи. Каких только домыслов и вранья мы за эти дни не услышали. Досталось всем – и жене, которую в срочном порядке госпитализировали (хотя у нее никаких симптомов нет), и сестре моей, которую заперли дома на 14 дней, хоть я с ней после приезда даже не виделся, и сыну, которого чуть ли не похоронили…, - рассказывает «КП-Волгоград» Андрей. – Меня тоже люди в реанимацию «упрятали», а у меня вообще коронавирус протекает без симптомов. У нас в палате сейчас четыре человека с коронавирусом, ни у кого никаких симптомов. Но нам ставят капельницы и дают лекарства и витамины.

У сына температуру тоже сбили, состояние всей семьи удовлетворительное.

БЕЗОПАСНЫХ РАЙОНОВ И УГОЛКОВ НЕТ

Многие думают, что от коронавируса можно убежать и спрятаться где-нибудь в деревне – подальше от городов. Но люди должны понять – вирус может оказаться где угодно.

- Ситуация в селах ничем не отличается от города, там тоже могут возникнуть очаги. Вахтовым методом в Москве чаще работают жители деревень, нежели Волгограда. Мы прекрасно знаем, что они возвращаются в село. Надо всем быть очень внимательными, - говорит заместитель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

А глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева уверена: ситуация не дойдет до критической, только если все будут соблюдать меры профилактики – и перевозчики, и продавцы в магазинах, и бабушки в деревнях. На сегодняшний день больные коронавирусом зафиксированы в Волгограде, Волжском, Камышинском, Урюпинском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Городищенском, Иловлинском и Старополтавском районах. Но под меднаблюдением есть люди во всех районах Волгоградской области. Просто их результаты еще ждут.

- Нужно настраиваться на то, что в каждом районе области может быть такой заболевший. Успокаивать какой-нибудь район, что там на сегодняший день нет заболевших, мы не будем, у нас практически во всех районах есть лица под меднаблюдением. Если люди успокоятся, они и маски не наденут, и из дома начнут выходить, - считает Ольга Зубарева. – Расслабляться еще не время.