2020-04-06T16:23:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест на коронавирус в Волгограде: где можно сдать, цена, подготовка

Частные клиники помогут государственным выявлять возможных носителей COVID-19 без симптомов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Тест на коронавирус смогут сдать все желающие.Тест на коронавирус смогут сдать все желающие.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Вездесущий коронавирус проник не только во все уголки мира, но и в головы всех людей, поселив в них страх заразиться. Даже тех, кто никуда не ездил, не контактировал с больным и вообще послушно сидел дома. Невозможность сделать тест на коронавирус для собственного успокоения поддерживала напряжение. Как нельзя кстати в Волгограде и Волжском заработали сразу две частные клиники, в которых за разумные деньги можно сдать анализы на COVID-19 любому, кто переживает.

«РОТ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

До этого тест проводили только по назначению врача. Если у медика были подозрения, что человек может быть заражен, у него прямо на дому или в инфекционке делали забор материала, который затем направляли в государственные лаборатории. Например, региональный центр гигиены и эпидемиологии. То есть взять и попросить сдать анализы волгоградец не мог. Для этого требовались показания: выезд за границу, контакты с возможными носителями COVID-19, признаки болезни.

Но власти Волгоградской области обещали, что некоторые клиники после подготовки смогут принимать горожан платно. Сегодня это стал делать «Диалайн» в Волгограде и Волжском. Цена вопроса – 720 рублей.

- По предварительной записи. Данный анализ берут у тех пациентов, которые за последние 14 дней не выезжали за пределы области или страны, не контактировали с больными коронавирусом, не имеют признаков болезни ОРВИ, - говорят на «горячей линии».

Правда, отдельного входа для желающих проверить себя – нет. Приходишь в регистратуру, затем в специально отведенный кабинет.

- Нужна подготовка: за 3-4 часа до взятия мазка не пить, не употреблять пищу, не чистить зубы, не полоскать рот-горло, не жевать резинку и не курить, - перечисляют все, что делать запрещено.

На результаты уйдет пара дней. Но это большой вклад на массовое тестирование людей: чем больше россиян смогут без показания врача узнать свой статус, тем более понятней станет картина пандемии, ее масштабы, смертность.

- При нахождении положительных проб сотрудники клиники должны передавать их в центр гигиены и эпидемиологии, - прокомментировал главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Кстати, еще как минимум две клиники планируют оказывать эту дополнительную услугу - Инвитро и РЖД-клиника. Проблема лишь в подготовке к тестированию: необходимо выполнить ряд важных условий на получение разрешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

Коронавирус в Волгограде: один из заболевших работал в больнице в Коммунарке

Заразившийся COVID-19 житель региона не является медицинским работником (подробности).

Коронавирус в Волжском: заболела целая семья

Среди 8 заразившихся коронавирусом в Волгоградской области трое детей и бабушка из одной семьи. Родственники вернулись из Эмиратов и заразили остальных (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Срок действия карт банка УРАЛСИБ продлевается
Коронавирус в Волгограде: подтвержден 15-й случай заболевания
В Волгограде осудят водителя тягача с отказавшими тормозами
По 20 лет тюрьмы грозит волжанам за торговлю героином
В этом году приведут в порядок 300 километров волгоградских дорог
Пожар стоимостью 74 миллиона: в Волгограде осудят троих виновных в ЧП на складе
Андрей Бочаров о коронавирусе: поручаю развернуть дополнительные мощности в Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске
Ушел из дома и не вернулся: следователи полгода ищут пропавшего волгоградца
27 тысяч волгоградских учеников получат сухпаи: молоко, крупы, соки
Количество заболевших коронавирусом в Волгограде выросло до 15 человек
Волгоградцы в период самоизоляции торгуют пивом, цветами и предлагают услуги массажа
В центре Волгограда иномарка протаранила два мотоцикла: двое мужчин в больнице
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 6 апреля 2020: плюс 7 заболевших
Молитвы от коронавируса: священники совершили воздушный крестный ход над Волгоградом
Коронавирус в Волгограде: новых случаев заражения нет, на лечении остаются семь человек
В центре Волгограда из-за лихача на "Нексия" пострадал трехлетний ребенок
За сутки два отдохнувших за границей жителя Волгоградской области нарушили карантин
С начала года санавиация спасла жизни 46 волгоградцев
Под Волгоградом из-за пьяного водителя погибла женщина
Судьбу «Соснового бора» в Волгограде будут решать в середине апреля
Коронавирус в волгоградском приюте для животных: «Работаем в закрытом режиме»
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 апреля 2020: первый троллейбус и первый штраф
Самоизоляция в Волгограде: расширен перечень товаров первой необходимости
Волгоградцев пугают фейками о штрафе за отсутствие маски
В Волгоградской области ожидаются заморозки
Коронавирус в Волгограде: в больницах 83 человека, у семи подтвержден диагноз
Пассажир выпал из автобуса на севере Волгограда
Режим самоизоляции в Волгограде: социальные выплаты продлили на 6 месяцев