Тест на коронавирус в Волгограде: где можно сдать, цена, подготовка

Вездесущий коронавирус проник не только во все уголки мира, но и в головы всех людей, поселив в них страх заразиться. Даже тех, кто никуда не ездил, не контактировал с больным и вообще послушно сидел дома. Невозможность сделать тест на коронавирус для собственного успокоения поддерживала напряжение. Как нельзя кстати в Волгограде и Волжском заработали сразу две частные клиники, в которых за разумные деньги можно сдать анализы на COVID-19 любому, кто переживает.

«РОТ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

До этого тест проводили только по назначению врача. Если у медика были подозрения, что человек может быть заражен, у него прямо на дому или в инфекционке делали забор материала, который затем направляли в государственные лаборатории. Например, региональный центр гигиены и эпидемиологии. То есть взять и попросить сдать анализы волгоградец не мог. Для этого требовались показания: выезд за границу, контакты с возможными носителями COVID-19, признаки болезни.

Но власти Волгоградской области обещали, что некоторые клиники после подготовки смогут принимать горожан платно. Сегодня это стал делать «Диалайн» в Волгограде и Волжском. Цена вопроса – 720 рублей.

- По предварительной записи. Данный анализ берут у тех пациентов, которые за последние 14 дней не выезжали за пределы области или страны, не контактировали с больными коронавирусом, не имеют признаков болезни ОРВИ, - говорят на «горячей линии».

Правда, отдельного входа для желающих проверить себя – нет. Приходишь в регистратуру, затем в специально отведенный кабинет.

- Нужна подготовка: за 3-4 часа до взятия мазка не пить, не употреблять пищу, не чистить зубы, не полоскать рот-горло, не жевать резинку и не курить, - перечисляют все, что делать запрещено.

На результаты уйдет пара дней. Но это большой вклад на массовое тестирование людей: чем больше россиян смогут без показания врача узнать свой статус, тем более понятней станет картина пандемии, ее масштабы, смертность.

- При нахождении положительных проб сотрудники клиники должны передавать их в центр гигиены и эпидемиологии, - прокомментировал главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Кстати, еще как минимум две клиники планируют оказывать эту дополнительную услугу - Инвитро и РЖД-клиника. Проблема лишь в подготовке к тестированию: необходимо выполнить ряд важных условий на получение разрешения.

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