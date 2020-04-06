Режим самоизоляции в Волгограде: школьники вышли на «удаленку», «Сетевой город» не выдерживает нагрузки

После затянувшихся каникул 6 апреля 2020 ученики школ, лицеев и гимназий Волгограда и области вышли на учебу. Уроки проходят в формате дистанционного обучения. Готовились к этому заранее. А с утра в понедельник все школьники дружно открыли «Сетевой город. Образование» и многие просто не смогли в него попасть – система не выдерживала нагрузки. К 10 утра страницы с заданием от учителей пусть долго, но все же грузились. И все же переход школ на «удаленку» состоялся. Пройти общеобразовательные программы в полном объеме и успешно завершить учебный год школьникам помогают более 20 открытых онлайн-ресурсов, а также Youtube, разные мессенджеры, социальные сети и электронная почта. Пока в таком режиме учиться придется до 1 мая.

«Дистанционное обучение. Час первый. Сию проблему предсказывали все, кто хоть немного знаком с компьютерными технологиями. И желание контролировать всех во всем. На эту слабейшую платформу «Сетевой город» полезли миллионы школьников. Само собой, эта платформа легла. Представляете - миллионы людей переживали, их в выходные напрягали (а вчера воскресенье было), составлялись расписания... Всех погнали учиться без тест-драйва... В итоге дочь мне сейчас напоминает радистку партизанского отряда», - делится волгоградец Марк Батурлинский.

Такую надпись 6 апреля увидели многие. Фото: Марк Батурлинский

Как пояснили «КП-Волгоград» в комитете информационных технологий Волгоградской области, платформа «Сетевой город. Образование» доступна, она работает. С учетом повышенной нагрузки на нее, специалисты ведомства мониторят работоспособность ресурса.

«Было интересно, как пройдет у дочери онлайн урок по физкультуре. Оказалось, учитель записал упражнения на видео, выложил на Youtube. Задание – выполнить норматив и выслать фото-отчет», - делится Анна Сельверстова.

«Youtube, вКонтакте, Viber, WhatsApp, электронная почта – каждый учитель пользуется тем, чем ему удобней, чем он умеет пользоваться. В итоге дочь с субботы «скачет» по разным платформам, пытаясь не пропустить задания от учителей. Оповещения из классного чата падают каждую минуту», - рассказывает мама еще одной волгоградской школьницы.

«У нас гостиная превратилась в офис – муж, я и сын – все за своими ноутбуками. Работаем, учимся. Хорошо, что у каждого есть свой компьютер», - кому-то повезло. А вот что делать тем, у кого в семье два-три ребенка, как проходить уроки онлайн? Пока вопросов больше, чем ответов и родители с учителями и школьниками вместе решают возникающие проблемы.

- Пройти общеобразовательные программы в полном объеме и успешно завершить учебный год школьникам помогут более 20 открытых онлайн-ресурсов: федеральных, региональных, школьных. Педагоги сами выбирают платформы и удобные инструменты для коллективного и индивидуального взаимодействия с детьми, - сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации.

В комитете образования науки и молодежной политики региона пояснили, что «Сетевой город. Образование» - привычный, но не единственный ресурс для размещения домашних заданий, обмена информацией, взаимодействия. Открыт бесплатный доступ к «Яндекс.Школа», «ЯКласс», «Учи.ру», «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Российская электронная школа», «Фоксфорд», а также электронным версиям учебно-методических комплексов «Просвещение», «Российский учебник» и другим.