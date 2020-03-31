Коронавирус в Волгограде: бизнесменам снизили налоги и освободили от аренды

Из-за ограничительных мер по коронавирусу на грани банкротства уже оказались многие волгоградские предприниматели. Чтобы не дать окончательно разозиться коммерсантам в это непростое время, в Волгоградской области (наряду с правительством РФ) разработали пакет мер налоговой, неналоговой и инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в 2020 году на поддержку бизнеса выделяют четыре миллиарда рублей.

- Это серьезный объем финансовых средств. Но мы идем на этот шаг абсолютно осознанно, понимая, что нам необходимо помочь вам максимально сохранить бизнес, скорректировать свои возможности, продолжить выплату заработной платы людям, которая является для них основой формирования личного и семейного бюджета, - цитирует пресс-служба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Какие меры приняты для поддержки волгоградских бизнесменов?

1) кратное снижение ставок по налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения (с 6% до 1% с дохода, с 15% до 5% с разницы между доходами и расходами);

2) временное освобождение (на три месяца), а затем отсрочка на полгода арендной платы за государственное и муниципальное имущество;

3) снижение платы за размещение нестационарных торговых объектов и ярмарок;

- При этом часть мер сможет быть применена к обязательствам, которые возникли с начала 2020 года, остальные вводятся с настоящего времени, - уточняют в администрации региона.

Власти обещают, что это будет еще второй пакет мер, направленных на поддержку местного бизнеса.

- Мы приступаем к разработке второго регионального пакета мер, - проинформировал Андрей Бочаров. - Эти меры планируем вводить поэтапно, с учетом изменения ситуации. Если у вас есть предложения — мы готовы их обсуждать.

Муниципалитетам также рекомендовали проработать и принять свои дополнительные меры поддержки.

Глава региона отметил, что эти меры никак не повлияют на выполнение всех социальных обязательств, финансирование приоритетных проектов развития.

- Эти статьи не потеряют ни рубля, - заверил губернатор.

Напомним, с 16 марта в Волгоградской области действует режим повышенной готовности. Закрылись театры, кинотеатры, музей, выставки и вообще все досуговые и развлекательные заведения. Работают в городе только продуктовые магазины и аптеки. Пока еще ездит общественный транспорт, но с 1 апреля в области рекомендован режим полной самоизоляции, работать в Волгограде будет только 1 электричка, 1 трамвай и 9 автобусов. В Волжском также резко ограничили работу общественного транспорта.

А, между тем, доля малого и среднего бизнеса в ВРП составляет около 23%. В этом секторе экономики заняты порядка 240 тысяч жителей региона.

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