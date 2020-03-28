Врач из Калача о вирусном ролике: «Если коронавирус придет к нам, госпиталь будет не у нас, а в Волгограде»

Пока одни пытаются успокоить волгоградцев и не паниковать из-за распространения коронавируса, другие хайпуют, используя для этого не самые честные правила. На днях в соцсетях появилось видеообращение под громким названием «У нас ничего нет!». Записала его врач из Калача-на-Дону Волгоградской области - анестезиолог-реаниматолог Калачевской ЦРБ Татьяна Ревва. Девушка говорит о том, что больница и врачи не готовы к приему инфицированных больных: «Масок нет, аппаратов искусственного дыхания нет, очков нет, кожного антисептика нет, медики ничем не защищены…». Вирусный ролик вмиг разошелся по сетям. Его посмотрели сотни тысяч людей. Отзывы, сами понимаете, не лестные.

Дошел он и до известного в Калаче и за его пределами медика-блогера Олега Горбунова, который как никто другой знает происходящее, как говорится, изнутри. Главный его посыл – повода для паники нет!

«Этот ролик мне прислали больше сотни раз (шлют его и прямо сейчас). Меня спрашивают: "Это правда?". Я отложил все пятничные планы и за 5 часов собрал немало информации. В Калачевской ЦРБ имеется без малого 35 тысяч масок. Есть одноразовая медицинская одежда – на 1,5 миллиона рублей. Дезрастворов и санитайзеров для обработки рук – на 1 миллион рублей.

В отделении реанимации есть три аппарата искусственной вентиляции легких, все они исправны. 6 машин скорой помощи тоже оснащены аппаратами ИВЛ. Также в ЦРБ имеются 4 исправных армейских аппарата ИВЛ с загадочным названием "фаза". Есть в ЦРБ и противочумный костюм. Есть еще много чего.

Ознакомился я и с документами. Закупки были сделаны не в последние дни, в Калаче к вероятной проблеме готовились заблаговременно.

И главное - задача Калачевской ЦРБ – выявлять пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и эвакуировать их в Волгоград, в специализированные центры. Если вдруг коронавирус придет к нам, госпиталь будет не у нас, а в Волгограде. Но и у Калача задач – не перечесть. И мы их постараемся решить».

«Комсомолка» также попросила заместителя главы облздрава прокомментировать обвинения.

- Сведения абсолютно недостоверные, мы выехали, это проверили. На самом деле Калачевская ЦРБ у нас находится в лидерах среди всех районных больниц по наличию средств индивидуальной защиты, дезрастворов, и всего остального. Если вы хотите сами убедиться, пожалуйста, в Калачевскую ЦРБ приглашаю. Главный врач вам все это покажет очно», - заявил Николай Алимов.

Коллегу поддержала главный санитарный врач области Ольга Зубарева: «Мы тоже все контролируем, и это не связано с коронавирусом. Когда у нас начинается эпидсезон по гриппу, мы контролируем наличие средств защиты медицинских работников во всех медучреждениях. Есть определенные методики расчетов, сколько их должно быть. По Калачевской ЦРБ у нас не было замечаний».

Волгоградцам советуют больше прислушиваться к разуму, не поддаваться панике и на следующей нерабочей неделе – с 30 марта по 5 апреля – по возможности не выходить из дома!

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