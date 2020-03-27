«Делают анализ на коронавирус»: волгоградская семья после отдыха в Эмиратах привела больного ребенка в школу

Неудивительно, что в разгар пандемии туроператоры поспешили нарисовать красивые цены на заграничные путевки и под лозунгом «Там безопасно!» продавать их волгоградцам. Удивительно, что нашлось немало желающих рискнуть всем и рвануть на моря. И что, что пандемия? Одной семье из Волгограда она не страшна: после отпуска в ОАЭ родители привели сразу двух детей в гимназию, будто ничего не произошло.

В ЭМИРАТАХ НЕТ КОРОНАВИРУСА

Родители одной из волгоградских школ поделились информацией, что один из учеников вернулся с отдыха в ОАЭ 15 марта, а на следующий день уже пришел на уроки. Оказалось, это не единственный ребенок в семье. Увлеченные отдыхом и не читавшие новостей родители привели в школу и младшую дочь с явными признаками болезни. Она успела посетить первый урок и пообщаться с первоклассниками, а после руководство школы приняло решительные меры.

- Мы показали ребенка медицинскому работнику. У школьницы был насморк без температуры. Но мы связались с семьей и рекомендовали карантин. Также сообщили о случае в Роспотребнадзор, - рассказали в школе.

Девочка больше не посещала занятия, она под наблюдением медиков. Но после этого многие родители решили не водить детей в школу.

ДЕЛАЮТ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС

В школе рассказали, что родители успели написать заявление на отпуск и забрать детей еще до объявления в мире пандемии и профилактических мер. Запретить было невозможно, к тому же отец детей работает в администрации Волгограда. В отличие от безотвественности главного инфекциониста Ставрополя и учительницы из волгоградской школы №33, директор и его сотрудники восприняли угрозу реально и не стали закрывать глаза даже на обычный насморк.

- Нам поступило сообщение об этом случае. Мы приняли все необходимые меры. Делается анализ на коронавирус, пока результаты неизвестны, - прокомментировали в областном Роспотребнадзоре.

Сотрудник ведомства объяснил, почему волгоградцев сразу не отправили на карантин.

- Они ехали через Ростов-на-Дону, о своем отпуске, конечно, никому не сообщали. В таких случаях люди обязаны быть ответственными и самостоятельно обращаться в Роспотребнадзор.

Тем более, об этом пишут с утра до ночи во всех СМИ. Сообщить о таких инцидентах могут и сами люди по телефонам «горячей линии»: 8-800-200-86-76 и 112. Это абсолютно анонимно. Несмотря на массу жестких мер, отследить каждого невозможно. Поэтому жителей Волгоградской области настоятельно призывают к ответственности.

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