2019-10-30T15:16:15+03:00
Спорт

Елена Исинбаева мечтает о третьем ребенке

Двукратная олимпийская чемпионка живет в Волгограде и уверена, что не смогла бы переехать в другую страну
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В инстаграм у Елены более 200 тысяч подписчиков.В инстаграм у Елены более 200 тысяч подписчиков.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не перестает удивлять публику. То о стадионе президента попросит, то о родной спортшколе замолвит словечко, то блистает на красной дорожке международных кинофестивалей. Президент благотворительного фонда, спортсменка и просто красавица то показывает поклонникам свои наряды, то делится женской мудростью. А накануне, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм, призналась, что мечтает о ребенке и хочет в третий декрет. А еще не собирается уезжать из России, хотя и хотела бы побывать на концерте своей любимой рок-группы и отправиться в экспедицию на север, на Землю Франца-Иосифа.

Исинбаева о личном. Фото: инстаграм

Исинбаева о личном. Фото: инстаграм

На вопрос подписчика смогла ли бы жить в другой стране Елена Исинбаева ответила: «Нет, не смогла бы! Я слишком люблю Россию». Хотя многие считают, что спортсменка давно обосновалась в Монако, она с семьей постоянно живет в родном Волгограде. А ее любимое место - на набережной Волги.

- Очень люблю ветер, в этом месте его в достатке, - призналась Исинбаева.

Елена отвечает даже на неудобные вопросы. Фото: инстаграм

Елена отвечает даже на неудобные вопросы. Фото: инстаграм

Спортсменка также рассказала, что не пользуется услугами стилистов и сама подбирает себе гардероб. Поделилась секретами стройной фигуры, ее рост – 175 сантиметров, вес – 64 килограмма. Подписчиков также интересовали размер обуви, Елена носит 39-й, и образование. Оно у легкоатлетки не просто высшее. Исинбаева – кандидат педагогических наук.

- Прыжки с шестом навсегда в прошлом, - призналась Елена Исинбаева. - Соблюдаю режим питания, много работаю, много летаю, стараюсь два - три раза в неделю делать физические упражнения для души.

А всю душу она вкладывает в свой благотворительный фонд и детей. Елена воспитывает дочь Еву и сына Добрыню Никитича.

Напомним, из-за допингового скандала, развернувшегося вокруг российских легкоатлетов, спортсменка не смогла выступить на олимпиаде в Рио и оставила большой спорт. После рождения сына Исинбаева несколько месяцев жила в Монако, но после вернулась в родной Волгоград. Сейчас много занимается делами своего благотворительного фонда и, конечно, семьей. Спортсменка признается, что быть мамой двоих детей не так уж просто. Хотя она все же находит время на себя, много читает, берет уроки живописи и мечтает устроить выставку собственных картин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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