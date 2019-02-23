«На лед выходит Добрыня Никитич»: Елена Исинбаева заявила, что отдаст сына на хоккей

Все знают, что Елена Исинбаева - не только олимпийская чемпионка, но еще и майор российской армии. Поэтому ее появление на передаче «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир накануне Дня защитника Отечества, было вполне логичным, хоть и неожиданным. Появилась, как положено, в форме со всеми знаками отличия, скомандовала «Равняйсь!», и пока Иван Ургант и Митя Хрусталев пытались рассчитаться на «первый-второй», Елена сменила наряд на белый брючный костюм.

isinbaevayelena Елена Исинбаева побывала на передаче у Ивана Урганта

«Лена, вы просто вообще…», - потерял дар речи Иван Ургант.

«Отрыв башки», - не растерявшись, продолжила фразу спортсменка.

«Вот да - Лена - отрыв башки. Роскошная просто», - засыпал ведущий гостью комплиментами.

Волгоградка действительно прекрасно выглядит и пребывает в отличной форме, хотя отошла от большого спорта и сейчас занимается воспитанием двоих детей: старшей дочери Еве уже пять лет, а младшему сыночку Добрыне едва исполнился годик.

-Почему такое необычное имя выбрали?, - сразу поинтересовался Иван.

- Вы знаете, у моего мужа рост больше двух метров, поэтому сын просто не мог быть никем иным, как Добрыней Никитичем, - пояснила Елена.

Спортсменка призналась, что сын и вправду растет богатырем, соответствуя имени. Он рано начал ходить и к году уже вырос до 85-ти сантиметров.

- Нам уже приходится ему покупать вещи для деток полутора-двух лет, - не скрывает собеседница.

И заявила, что они с мужем уже подумывают отдать его на спорт. Даже выбрали какой - на хоккей.

- Почему хоккей?

- Ну, он будет однозначно большим и сильным - отличная смена Овечкина, я считаю.

- «На лед выходит Добрыня Никитич!», - так это будет да? - представил ведущий.

- Да! Мы б его уже сейчас отдали. Но пока не возьмут, мал еще.

- А вы просто привезите, и оставьте, - рассмешил собеседницу и зал Иван Ургант.

Посмеялась Елена с ведущим и над лже-тренерами, которые умудряются вести блоги и давать глупые советы, как накачать ту или иную часть тела.

- Да! Сейчас столько специалистов развелось, - соглашается Елена.

Кстати, именно «подначивая» таких «фитнес-тренеров» Исинбаева даже записала несколько ироничных видеоуроков в своем инстаграме под девизом «До упора!». Поклонники юмор оценили. А ведущие в ответ на совет спортсменки, как правильно прокачать трицепсы, подарили Елене селфи… нет не палку, а селфи-шест!