Елена Исинбаева готовит выставку своих картин

Спортсменка, красавица, майор, благотворитель… Нет предела совершенству, - решила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и, завершив спортивную карьеру, решила попробовать свои силы еще и… в рисовании. Попробовала. Стало получаться. И вот уже Елена заговорила об открытии выставки своих картин. Правда, пока еще это далекие перспективы.

isinbaevayelena Елена Исинбаева планирует сделать выставку своих картин

«Мама может, мама может всё что угодно....А если чего-то не может, то идёт и учится», - подписала свое фото в изостудии спортсменка.

К слову, костюм художника ей очень идет. И, судя по сосредоточенному виду и подготовленным акварелям, настроена Елена серьезно.

Впервые она попробовала рисовать, находясь в декретном отпуске со своим вторым ребенком - сыном Добрыней (которого родила 13 февраля этого года). В мае на своей страничке она написала: «Когда уложила детей спать, и появилось время на себя, почему бы не порисовать. Попробовала первый раз в жизни нарисовать что-то конкретное, а не абстракцию...».

Спустя месяц уже продемонстрировала свой первый шедевр.

isinbaevayelena Мой шедевр! My masterpiece! #творчество#цветы#розы#painting #flowers#rose

А через полгода заговорила о выставке.

- Сегодня сама учусь рисовать, чтобы быть в авторитете у своей дочери (я ведь всё могу, я ведь чемпионка, - так Ева говорит), ну и для души и самовыражения. Кто знает, может быть однажды, я сделаю свою выставку, - разоткровенничалась Елена в инстаграме.

Поклонники спортсменки уже заявили, что с удовольствием придут на эту выставку, и пожелали ей удачи в новом начинании.

Елена призналась, что вдохновителем для нее стал наш земляк - художник Павел Пугачев.

- Я очень люблю рисовать, люблю картины, живопись. Восхищаюсь художниками и их творчеством. Они простой холст или обычный лист бумаги, превращают в шедевр. Рисуют душой, вовлекая нас в свои путешествия и просторы. Моё знакомство с художественным творчеством произошло благодаря Павлу Пугачеву (волгоградский художник-акварелист, член Союза художников России, - примечание «КП») при определенных обстоятельствах, но именно его картины висят в нашем доме, они меня восхищают и вдохновляют, - заявила Елена.

Что ж, талантливые люди талантливы во всем!