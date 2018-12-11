Елена Исинбаева готовит выставку своих картин
Спортсменка, красавица, майор, благотворитель… Нет предела совершенству, - решила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и, завершив спортивную карьеру, решила попробовать свои силы еще и… в рисовании. Попробовала. Стало получаться. И вот уже Елена заговорила об открытии выставки своих картин. Правда, пока еще это далекие перспективы.
«Мама может, мама может всё что угодно....А если чего-то не может, то идёт и учится», - подписала свое фото в изостудии спортсменка.
К слову, костюм художника ей очень идет. И, судя по сосредоточенному виду и подготовленным акварелям, настроена Елена серьезно.
Впервые она попробовала рисовать, находясь в декретном отпуске со своим вторым ребенком - сыном Добрыней (которого родила 13 февраля этого года). В мае на своей страничке она написала: «Когда уложила детей спать, и появилось время на себя, почему бы не порисовать. Попробовала первый раз в жизни нарисовать что-то конкретное, а не абстракцию...».
Спустя месяц уже продемонстрировала свой первый шедевр.
А через полгода заговорила о выставке.
- Сегодня сама учусь рисовать, чтобы быть в авторитете у своей дочери (я ведь всё могу, я ведь чемпионка, - так Ева говорит), ну и для души и самовыражения. Кто знает, может быть однажды, я сделаю свою выставку, - разоткровенничалась Елена в инстаграме.
Поклонники спортсменки уже заявили, что с удовольствием придут на эту выставку, и пожелали ей удачи в новом начинании.
Елена призналась, что вдохновителем для нее стал наш земляк - художник Павел Пугачев.
- Я очень люблю рисовать, люблю картины, живопись. Восхищаюсь художниками и их творчеством. Они простой холст или обычный лист бумаги, превращают в шедевр. Рисуют душой, вовлекая нас в свои путешествия и просторы. Моё знакомство с художественным творчеством произошло благодаря Павлу Пугачеву (волгоградский художник-акварелист, член Союза художников России, - примечание «КП») при определенных обстоятельствах, но именно его картины висят в нашем доме, они меня восхищают и вдохновляют, - заявила Елена.
Что ж, талантливые люди талантливы во всем!