2018-12-11T19:58:58+03:00
Общество

Елена Исинбаева готовит выставку своих картин

Олимпийская чемпионка совершенствует свои навыки в мастерской художника [фото]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Исинбаевой в инстаграме.Фото с личной странички Исинбаевой в инстаграме.
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Спортсменка, красавица, майор, благотворитель… Нет предела совершенству, - решила олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и, завершив спортивную карьеру, решила попробовать свои силы еще и… в рисовании. Попробовала. Стало получаться. И вот уже Елена заговорила об открытии выставки своих картин. Правда, пока еще это далекие перспективы.

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Елена Исинбаева планирует сделать выставку своих картин
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«Мама может, мама может всё что угодно....А если чего-то не может, то идёт и учится», - подписала свое фото в изостудии спортсменка.

К слову, костюм художника ей очень идет. И, судя по сосредоточенному виду и подготовленным акварелям, настроена Елена серьезно.

Впервые она попробовала рисовать, находясь в декретном отпуске со своим вторым ребенком - сыном Добрыней (которого родила 13 февраля этого года). В мае на своей страничке она написала: «Когда уложила детей спать, и появилось время на себя, почему бы не порисовать. Попробовала первый раз в жизни нарисовать что-то конкретное, а не абстракцию...».

Спустя месяц уже продемонстрировала свой первый шедевр.

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Мой шедевр! My masterpiece! #творчество#цветы#розы#painting #flowers#rose
4806 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

А через полгода заговорила о выставке.

- Сегодня сама учусь рисовать, чтобы быть в авторитете у своей дочери (я ведь всё могу, я ведь чемпионка, - так Ева говорит), ну и для души и самовыражения. Кто знает, может быть однажды, я сделаю свою выставку, - разоткровенничалась Елена в инстаграме.

Поклонники спортсменки уже заявили, что с удовольствием придут на эту выставку, и пожелали ей удачи в новом начинании.

Елена призналась, что вдохновителем для нее стал наш земляк - художник Павел Пугачев.

- Я очень люблю рисовать, люблю картины, живопись. Восхищаюсь художниками и их творчеством. Они простой холст или обычный лист бумаги, превращают в шедевр. Рисуют душой, вовлекая нас в свои путешествия и просторы. Моё знакомство с художественным творчеством произошло благодаря Павлу Пугачеву (волгоградский художник-акварелист, член Союза художников России, - примечание «КП») при определенных обстоятельствах, но именно его картины висят в нашем доме, они меня восхищают и вдохновляют, - заявила Елена.

Что ж, талантливые люди талантливы во всем!

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