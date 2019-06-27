Елена Исинбаева показала себя в элегантном купальнике на берегу Женевского озера

Настоящий подарок поклонникам сделала Елена Исинбаева в своем Инстаграм. Волгоградская именитая спортсменка показала себя в элегантном слитном купальнике. Снимок сделан на берегу Женевского озера.

- После напряженной рабочей недели на 134 сессии МОК, приятно позволить себе хотя бы 30 мин солнца и отдыха на берегу Женевского озера! Я первый раз в нем купалась, - написала олимпийская чемпионка, стройности которой позавидуют многие.

isinbaevayelena Елена Исинбаева показала себя в элегантном купальнике

Пользователи комментируют снимок комплиментами в адрес красивой женщины, мамы двух детей Евы и Добрыни: «Фигурка супеееер!».

Кстати, в Швейцарию олимпийская чемпионка прилетела по делам. Она участвовала в 134-й сессии МОК, которая проходила в Лозанне с 24 по 26 июня. Судя по постам в Инстаграм, волгоградка искренне радовалась победе Милана и Кортина-д'Ампеццо в борьбе за место проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.