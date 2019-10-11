Исинбаева – Путину: «Мы сдаем символические деньги, чтобы в школе крыша не рухнула»

В четверг в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорта с участием Владимира Путина. Кроме глав государства в разговоре участвовали руководство Минспорта, спортивные чиновники разных уровней и именитые спортсмены. В числе участников совета и прославленная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Хотя она и ушла из большого спорта, Елена входит в комиссию спортсменов при МОК. И продолжает уже не как спортсмен, а скорее как дипломат решать важные спортивные вопросы. Исинбаева при каждом удобном случае старается вынести пользу из встреч с президентом: всегда рассказывает о насущных проблемах, в том числе и в Волгограде. В Нижнем Новгороде спортсменка пожаловалась Владимиру Путину на состояние спортшколы, в которой занимается гимнастикой ее дочь. При чем она не сглаживала углы, не выбирала эпитетов, а назвала вещи свои именами.

- Я наверно в первый раз в таком небольшом отчаянии. Может быть, здесь мне дадут ответ. Конкретный пример: школа спортивной гимнастики, где я еще тренировалась, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришел в отвратительно состояние, он требует ремонта. Муниципалитет говорит: «У нас нет денег, мы конечно же ни в кое случае не можем, мы бы с радостью, денег нет». А область к этому не имеет никакого отношения, хотя область бы денег дала. Я в тупике. К кому можно обратиться? Вопрос на 60 миллионов рублей. Это бесплатные секции, там бесплатно занимаются дети, мы сдаем символические деньги, чтобы хоть как-то поддержать нашу школу. Чтобы не рухнула эта крыша. К кому можно обратиться, кто может помочь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/737218" frameborder="0"></iframe> Елена Исинбаева пожаловалось Владимиру Путину на отвратительное состояние спортшколы.Видео: kremlin.ru

- Это яркий пример того, о чем я говорил, - ответил президент. - У нас рассогласование между муниципальным уровнем управления и государственным. Государственный – это федеральный и региональный. К сожалению, это заложено в Конституции. Можно, тем не менее, регулировать это. Но мы позанимаемся отдельно этим вашим вопросом.

Вообще вся тема дискуссии в этот день была посвящена роли регионов и городов в пропаганде ЗОЖ. Задача местных властей - к 2024 году вовлечь 55 процентов населения страны в систематические занятия физкультурой. Как можно заниматься физкультурой, если даже у детей нет нормальных условий?

- Прошу глав регионов быть в постоянном контакте с руководителями, отвечающими за развитие физкультуры и спорта в муниципалитетах, и соответствующим образом обеспечивать профильные мероприятия на всей территории области – будь то строительство нового или текущий ремонт старого спортивного объекта, оснащение спортзала или спортивное соревнование, - заявил Президент.

МЭРИЯ: КОНСТРУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЮ ЗДАНИЯ, НЕТ

Как прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии, спортивная школа №1 (та самая, на которую Исинбаева пожаловалась Путину) находится по адресу Пугачевская, 8а.

«Это отдельно стоящее трехэтажное здание, 1975 года постройки, которое никогда капитально не ремонтировалось. На сегодняшний момент требуется реконструкция объекта. Конструктивных нарушений, которые могут привести к разрушению здания, нет», - поясняют в администрации Волгограда.

То есть на «крышу» Елена скидывается зря?

Так же в администрации заверили, что знают, как решить проблему. По словам чиновников, губернатор Андрей Бочаров еще месяц назад поручил разработать целевые программы, чтобы обновить школы, в том числе и дополнительного образования. И мэрия уже начала обследования зданий, в которых занимаются дети. Работа только началась, но уже насчитали около 70 зданий, которые войдут в программу обновления.

- В настоящее время все они находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают нормативным требованиям санитарного состояния и безопасности, но требуют модернизации или капитального ремонта. Один из объектов, предполагаемый для включения в программу – здание спортшколы №1, - комментируют в мэрии.