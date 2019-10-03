«Нас приговор устроил»: волгоградке, сбившей девушку на остановке, на год ограничили свободу

В деле об «уснувшей автомобилистке» 23-летней Ирине Ким поставлена точка: 2 октября Центральный районный суд Волгограда приговорил девушку к 1 году ограничения свободы. Это не тюрьма и не условный срок. Девушке всего лишь нельзя выезжать за пределы Волгограда и нужно ежемесячно отмечаться. Так же ее на полтора года лишили водительских прав. Еще она выплатила 20-летней Ольге Пискотиной, которую сбила, 300 тысяч рублей.

14 марта 2019 года волгоградцев шокировала авария: белая «Киа Рио», ехавшая по проспекту мимо площади Ленина, вдруг сменила траекторию, повернула на остановку общественного транспорта и на полной скорости въехала в нее. Тогда под колеса Ирины Ким, якобы уснувшей за рулем, попала студентка Оля. От сильного удара девушка потеряла сознание, все переживали за ее судьбу. Оля очнулась, с тех пор ее жизнь изменилась. На лице остались шрамы, необходимы пластические операции, есть жалобы на здоровье. Волгоградка добивалась максимального наказания для автоледи Ким. И, по словам адвоката Анжелики Романовой, удовлетворена решением судьи.

После удара Оля лишь чудом выжила.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы ожидали такого приговора, хотя прокурор просил в два раза больше. У нас нет оснований его оспаривать. Что касается компенсации морально вреда. Изначально мы чисто символически просили полмиллиона и не рассчитывали на выплату. Нас в этом вопросе тоже все устраивает, - прокомментировала КП-Волгоград адвокат Анжелика Романова.

В пресс-службе суда добавили, что приговор еще не вступил в законную силу и Ким может его обжаловать. И этот шаг вполне возможен, ведь в суде владелица «Рио» озвучивала желание примириться, чтобы отделаться судебным штрафом и не иметь судимости.