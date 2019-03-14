2019-03-14T13:54:15+03:00
Происшествия

Волгоградка, сбитая уснувшей студенткой за рулем "Киа", пришла в себя

Состояния 20-летней Оли тяжелое, но стабильное
Юлия Данильченко
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Сейчас Оля в больнице в тяжелом состоянии. Фото со странички ВК героини публикации.Сейчас Оля в больнице в тяжелом состоянии. Фото со странички ВК героини публикации.
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То, что 20-летняя Оля выжила после наезда «Киа Рио», иначе как чудом не назовешь. Сейчас за ее жизнь борются врачи нейрохирургического отделения больничного комплекса. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, повреждено лицо, но Оля пришла в себя.

- Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное, - рассказала подруга Оли.

Видео страшного ДТП: в Волгограде заснувшая за рулем девушка снесла остановку с людьми.

Утром 14 марта девушка стояла на остановке на площади Ленина в ожидании транспорта. Девушка собиралась на занятия, но не успела: иномарка подрезала троллейбус, выехала на тротуар и сбила ее с ног. Несчастную отбросило на несколько метров, она сильно ударилась об асфальт. Все это запечатлела камера видеонаблюдения.

Оля чудом осталась жива. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оля чудом осталась жива.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Родственники и близкие друзья находятся рядом и всячески поддерживают девушку. Чего не скажешь о виновнице аварии. 23-летняя студентка, которая сидела за рулем иномарки и попросту уснула за рулем, в палату к пострадавшей с извинениями не спешит. Впрочем, как и предлагать помощь. За нее это делают родители.

- С нами связывались ее родственники, но какого-либо желания общаться у нас с ними нет, - говорят Олины родственники.

В Волгограде студентка уснула за рулем и снесла остановку с людьми.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Особенно всех интересует вопрос, почему виновница аварии уснула, ведь она была трезва.

Студентка на иномарке сбила не только девушку, но и снесла часть остановки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Студентка на иномарке сбила не только девушку, но и снесла часть остановки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- 23-летняя студентка ВУЗа, управляя автомашиной «Киа Рио», двигаясь со стороны Красноармейского района в сторону Центрального района, на Площади Ленина совершила наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП находившаяся на остановке 20-летняя девушка-пешеход с травмой головы госпитализирована, - комментируют в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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