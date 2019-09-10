2019-09-10T13:45:51+03:00
Общество

Уснувшая студентка за рулем «Киа», которая сбила волгоградку на остановке, хочет уйти от уголовного наказания

Но Оля Пискотина, та самая жертва аварии, на примирение категорически несогласна
Юлия Данильченко
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Оля начала жизнь с чистого листа и надеется на лучшее. Фото: с личной странички Вк Оли Пискотиной.Оля начала жизнь с чистого листа и надеется на лучшее. Фото: с личной странички Вк Оли Пискотиной.
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За эти полгода случилось многое: Оля Пискотина выписалась из больницы и борется со страхом ловить маршрутку, а виновница всех ее бед Ирина надеется избежать наказания в рамках уголовной статьи и отделаться судебным штрафом.

«СТОЮ НА ОСТАНОВКЕ И СМОТРЮ ПО СТОРОНАМ»

14 марта весь Волгоград обсуждал страшную аварию, когда белая «Киа Рио» вылетела с проезжей части на остановку на площади Ленина и сбила с ног 20-летнюю Олю. Та едва выжила. Студентка, сидевшая за рулем, оправдалась странно – она уснула. В жизни обоих девушек настали перемены: одна пытается выздороветь, а другая – остаться на свободе.

- Я чувствую себя удовлетворительно, жизнь идет дальше. Я благополучно закончила 2 курс, на данный момент прохожу обследования, так как предстоит операция на нос. До этого была сделана операция по установке шин на челюсти. Шрамы на лице есть. После того, как станет прохладно и солнце не будет ярким, предстоит убирать шрамы. А между обследованиями так же будут проходить консультации с челюстно-лицевым хирургом и врачом травматологом, потому что всё моё лечение было отложено на полгода после ДТП, - рассказала КП-Волгоград Оля.

Но шрамы на лице – это далеко не все, что напоминает о том ужасном случае в ее жизни. Девушка получила огромную душевную травму, которую лечит с помощью близких, друзей и психолога.

Олю спасло чудо: выжить после удара было практически невозможно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Олю спасло чудо: выжить после удара было практически невозможно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Жизнь моя изменилась, но на данный момент я хочу всё это забыть и жить настоящим, а не тем, что было. Да, я пользуюсь общественным транспортом. Стараюсь дальше стоять от того места и смотрю по сторонам, - говорит Оля. - Психолог помог и помогает, так как психологические травмы лечатся намного дольше чем физические.

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ ВМЕСТО СРОКА

Первое заседание суда состоялось 9 сентября. Это очень быстро для дел с ДТП, которые могут только расследовать год. Причина в том, что Ирина признала свою вину по уголовной статье за "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Она написала явку с повинной, поэтому дело рассматривается в особом порядке.

- Мы не возражали против этого порядка и подали исковое заявление о взыскании морального вреда в размере полумиллиона рублей и расходов на услуги адвоката. На данный момент та сторона перечислила 300 тысяч рублей, но они считают, что общая сумма завышена, - прокомментировала текущий ход дела адвокат Анжелика.

Кстати, максимальное наказание по статье - три года тюрьмы, хотя чаще виновникам аварий удается получить условный срок. В этом случае автоледи хочет избежать и такового.

- Они добровольно перечисляют средства, поскольку хотят заявить ходатайство о применении судебного штрафа. В этом случае обвиняемая просто выплачивает штраф и освобождается от наказания. Но здесь, конечно, будет учитываться мнение потерпевшей стороны, - уверяет юрист.

Семья Пискотиных за справедливость и заслуженный приговор.

- Та сторона скорее хочет закрыть всё это дело, чтобы виновница ДТП вообще осталась без наказания и в принципе никак не пострадала в этой ситуации. Но примирения сторон не будет в любом случае, - заявила Ольга, мнение которой является ключевым во всей этой истории.

Видео страшного ДТП: в Волгограде заснувшая за рулем девушка снесла остановку с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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