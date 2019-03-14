2019-03-14T10:56:33+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии с заснувшей за рулем студентки на иномарке

Она снесла часть остановки и сбила 20-летнюю девушку [видео]
Юлия Данильченко
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Девушка на иномарке врезалась в остановку и сбила пешехода.Девушка на иномарке врезалась в остановку и сбила пешехода.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Белая иномарка «Киа Рио» едет мимо площади Ленина, подрезает троллейбус, выезжает на тротуар, сносит боковую часть остановки, а вместе с ней и 20-летнюю девушку. Кадры вопиющей аварии, которая случилась в центре Волгограда ранним утром 14 марта, попали на камеры наружного видеонаблюдения. Все произошло на глазах у десятков очевидцев.

Уже достоверно известно, что 23-летняя студентка, которая была за рулем иномарки, попросту уснула. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтверждают: автоледи была полностью трезва. Почему волгоградка отключилась прямо на дороге, выясняют сотрудники ГИБДД.

Видео страшного ДТП: в Волгограде заснувшая за рулем девушка снесла остановку с людьми.

Сбитую девушку с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу, врачи борются за ее жизнь.

- На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, - добавили КП-Волгоград в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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