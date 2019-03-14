Появилось видео аварии с заснувшей за рулем студентки на иномарке

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-14T10:56:33+03:00

Девушка на иномарке врезалась в остановку и сбила пешехода. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

Белая иномарка «Киа Рио» едет мимо площади Ленина, подрезает троллейбус, выезжает на тротуар, сносит боковую часть остановки, а вместе с ней и 20-летнюю девушку. Кадры вопиющей аварии, которая случилась в центре Волгограда ранним утром 14 марта, попали на камеры наружного видеонаблюдения. Все произошло на глазах у десятков очевидцев.

Уже достоверно известно, что 23-летняя студентка, которая была за рулем иномарки, попросту уснула. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтверждают: автоледи была полностью трезва. Почему волгоградка отключилась прямо на дороге, выясняют сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697094" frameborder="0"></iframe> Видео страшного ДТП: в Волгограде заснувшая за рулем девушка снесла остановку с людьми.

Сбитую девушку с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу, врачи борются за ее жизнь.

- На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, - добавили КП-Волгоград в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU