Появилось видео аварии с заснувшей за рулем студентки на иномарке
Белая иномарка «Киа Рио» едет мимо площади Ленина, подрезает троллейбус, выезжает на тротуар, сносит боковую часть остановки, а вместе с ней и 20-летнюю девушку. Кадры вопиющей аварии, которая случилась в центре Волгограда ранним утром 14 марта, попали на камеры наружного видеонаблюдения. Все произошло на глазах у десятков очевидцев.
Уже достоверно известно, что 23-летняя студентка, которая была за рулем иномарки, попросту уснула. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтверждают: автоледи была полностью трезва. Почему волгоградка отключилась прямо на дороге, выясняют сотрудники ГИБДД.
Видео страшного ДТП: в Волгограде заснувшая за рулем девушка снесла остановку с людьми.
Сбитую девушку с серьезной травмой головы госпитализировали в больницу, врачи борются за ее жизнь.
- На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, - добавили КП-Волгоград в Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU