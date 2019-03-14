2019-03-14T09:14:40+03:00
Происшествия

Уснула за рулем: в центре Волгограда студентка на иномарке врезалась в остановку

Пострадала 20-летняя девушка, которая ждала общественный транспорт [фото, видео]
Юлия Данильченко
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Иномарка протаранила остановку. Пострадала девушка.Иномарка протаранила остановку. Пострадала девушка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Очевидцами утренней аварии в центре Волгограда стали десятки автомобилистов и горожан: около восьми часов утра 14 марта беленькая "Киа Рио" пронеслась по площади Ленина, а затем врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди. Не обошлось без пострадавших.

- Девушка лежала на дороге у остановки. Выглядела она плохо, крови было много, я даже не понял, какого она пола, - рассказал "КП-Волгоград" очевидец Александр Юров.

За рулем иномарки находилась студентка пятого курса одного из городских вузов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За рулем иномарки находилась студентка пятого курса одного из городских вузов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщают КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место аварии приехали сотрудники ГИБДД и медики. На "скорой" увезли 20-летнюю девушку, стоявшую в момент удара на обочине. У нее серьезная травма головы.

Инспекторы устанавливают причины аварии. Уже известно, что за рулем иномарки находилась студентка пятого курса одного из городских вузов. 23-летняя девушка попросту уснула за рулем.

В Волгограде студентка уснула за рулем и снесла остановку с людьми.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Она ехала на учебу из Красноармейского района и уснула за рулём. Это подтверждают свидетели. А затем врезалась в остановку. Девушка-водитель была трезва, - добавили в ведомстве.

На месте аварии работают инспекторы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На месте аварии работают инспекторы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По факту аварии проводится проверка.

Девушка лежала в луже крови, ее сразу обступили очевидцы и вызвали скорую. Фото: Александр ЮРОВ

Девушка лежала в луже крови, ее сразу обступили очевидцы и вызвали скорую. Фото: Александр ЮРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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