Уснула за рулем: в центре Волгограда студентка на иномарке врезалась в остановку
Очевидцами утренней аварии в центре Волгограда стали десятки автомобилистов и горожан: около восьми часов утра 14 марта беленькая "Киа Рио" пронеслась по площади Ленина, а затем врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди. Не обошлось без пострадавших.
- Девушка лежала на дороге у остановки. Выглядела она плохо, крови было много, я даже не понял, какого она пола, - рассказал "КП-Волгоград" очевидец Александр Юров.
За рулем иномарки находилась студентка пятого курса одного из городских вузов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Как сообщают КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место аварии приехали сотрудники ГИБДД и медики. На "скорой" увезли 20-летнюю девушку, стоявшую в момент удара на обочине. У нее серьезная травма головы.
Инспекторы устанавливают причины аварии. Уже известно, что за рулем иномарки находилась студентка пятого курса одного из городских вузов. 23-летняя девушка попросту уснула за рулем.
В Волгограде студентка уснула за рулем и снесла остановку с людьми.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
- Она ехала на учебу из Красноармейского района и уснула за рулём. Это подтверждают свидетели. А затем врезалась в остановку. Девушка-водитель была трезва, - добавили в ведомстве.
На месте аварии работают инспекторы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
По факту аварии проводится проверка.
Девушка лежала в луже крови, ее сразу обступили очевидцы и вызвали скорую. Фото: Александр ЮРОВ
ИСТОЧНИК KP.RU