Владельцам астраханского детсада, где морили голодом и связывали детей, дали по 4 года тюрьмы

Игорь Рузанов и его супруга Зульфия, те самые владельцы печально известного на всю страну детского сада «Полина», где издевались над детьми, по решению Советского районного суда Астрахани получили по 4 года колонии общего режима, штрафы в размере 100 тысяч рублей каждому и запрет заниматься образовательной деятельностью сроком на 3 года после тюрьмы. Их садик закрыли, но ужасы, которые пережили там малыши, останутся в памяти детей надолго.

САДИК ПЫТОК

33 ребенка смогли рассказать о тех истязаниях, которые пережили в детском «аду». Всего опросили полсотни возможных жертв, но остальные не смогли подтвердить издевательств. Следователи подчеркивают, что роль сыграл слишком маленький возраст – не все малыши могли рассказать о том, что с ними происходило. А происходило страшное: владельцы садика Рузановы с молчаливого согласия воспитателей и нянь морили детей голодом, связывали им руки и ноги, чтобы те… не мешали.

Ни о чем не подозревавшие родители исправно платили по 3,5 тысячи рублей ежемесячно и радостно вели сыновей и дочек в группу, а сами спешили на работу. Конечно, тут им обещали профессиональных воспитателей, режим дня, четырехразовое питание, прогулку утром-вечером, дневной сон, уход и присмотр. Но на деле все было иначе.

- Астраханцы, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области

Все всё знали и молчали! Лишь в августе 2018 года всплыла ужасная правда. Одна из новеньких нянь, увидев шокирующую картину, сняла все на видео, которое 7 августа попало в сеть. На кадрах видно, как одни малыши, смирившись, лежат и даже пытаются спать. Другие – сопротивляются, барахтаются в кроватках, распутывают тугие узлы пеленок и простыней, снимают их с ручек и ножек. А третьи, вырвавшись на свободу, плачут и просят есть. Девушка через знакомых отправила видео одной из мамочек.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ…

Хотя жестокое обращение, истязание малолетних – налицо, уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

- Кроме того, в нарушение ФЗ «Об образовании в РФ» в связи с отсутствием необходимых условий для ухода и присмотра за детьми, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, достаточного количества квалифицированного персонала допустили связывание простынями рук и ног малолетних воспитанников, - прокомментировали в прокуратуре Астраханской области.

Добиться вразумительного наказания, которое удовлетворило бы разъяренных родителей, не получилось. Вряд ли два года пыток сравнимы с приговором Рузановых. Зато удалось закрыть садик и в очередной раз предостеречь родителей, которые в силу разных обстоятельств выбирают непроверенные частные учреждения.