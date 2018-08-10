В Астрахани владельцев детсада, где связывали малышей, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 19:37 2018-08-10T19:49:52+03:00

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Владельцев астраханского частного детсадика «Полина» сегодня, 10 августа, арестовали. Следователи СУ СК по Астраханской области обратились в суд с ходатайством взять их под стражу на время следствия. Днем ранее они завели на них уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних».

А региональная прокуратура, тем временем, уже добилась в суде закрытия этого детского сада. И не удивительно, там нашли массу нарушений, когда нагрянули с проверками.

А нагрянули, напомним, не просто так. Все началось с видео, которое сняла в детсаду новенькая нянечка. Ее шокировало, что малышей оставляют на тихий час без присмотра. А, чтобы дети не нашкодили и не разбежались, их туго связывали пеленками и укладывали в кровати «вальтом» - по двое. Женщина сняла этот ужас на мобильный телефон. Ролик увидела одна из мам, чья дочь ходит в это заведение. После скандала с руководителем, она написала заявление в прокуратуру.

Следователи уже выяснили, что владельцами детского сада «Полина» являются супруги. Жена – предприниматель, у которой сфера деятельности указана – оказание услуг по дошкольному образованию. А муж заведовал делами. Они брали с родителей 4000 рублей в месяц за пребывание ребенка. Вот только, как показала проверка, ни нянечек, ни воспитателей, ни поваров, в этом детсаду не было. Да и работала учреждение без лицензии. Кроме того, прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, следователи также проверят на предмет халатности должностных лиц государственных и муниципальных органов, которые должны были обеспечивать защиту прав детей. Проверят и контролирующие органы, которые почему-то шесть лет «закрывали глаза» на незаконную деятельность частного детского сада.

Расследование случая, происшедшего в астраханском детском саду, взял под личный контроль Председатель СК России Александр Бастрыкин.