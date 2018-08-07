В детском саду Астрахани малышей связывали во время сна

СЕГОДНЯ 16:27 2018-08-07T17:50:05+03:00

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Ребенок – самое дорогое, что у тебя есть. И от людей, которым ты доверяешь его здоровье и жизнь, ждешь заботы о своем малыше. На видео из Астраханского детского сада "Полина", которое сейчас набирает популярность в соцсетях, ни заботы, ни любви, а жуткая для каждой мамы картинка. Детки от годика до двух лежат в кроватках, обмотанные простынями. Многие малыши спят «вальтом» - по двое в кроватке.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ

На этом видео есть двухлетняя дочь астраханки Олеси Уржумовой. Объявление частного сада «Полина» она нашла на авито две недели назад.

- С дочкой сидит мама, я решила ее немного разгрузить – в муниципальный детский сад в этом году мы по очереди не попали. Меня удивила низкая цена – всего четыре тысячи рублей. А когда увидела место, все сомнения отпали: просторное здание, чистые уютные помещения. Я и не могла и подумать, что здесь может твориться такое, - рассказывает "КП-Волгоград" родительница. - Ева, конечно, плакала, устраивала истерики, не хотела идти в сад, но я все это списывала на период адаптации. А в понедельник подруга прислала видео и фото. Сняла это ее знакомая, которая устроилась туда работать день назад. На нем моя дочурка и остальные малыши связаны! Я сразу же побежала в садик и забрала ребенка. Конечно, стала звонить директору, но та говорит - лично я детей не пеленала, мол, разбирайтесь в саду. Но и там объяснить нам ничего не смогли. А та нянечка рассказала, что всех детей перед моим приходом распеленали, а простыни спрятали.

Малышей клали в кроватки вальтом. Фото: предоставлено героями публикации.

Рассказала нянечка и то, как дети проходят адаптацию: их закрывают в комнате одних и оставляют без присмотра на пару часов – пока не прокричатся. Воспитателей, по ее словам, в саду нет. Вся малышня – под присмотром младшего персонала, который не часто заглядывает в комнаты с детьми.

"ЭТО ПРОИСКИ КОНКУРЕНТОВ!"

Мы дозвонились представителю частного детского садика. О скандале ему уже сообщили родители. Но, как уверяет Игорь Борисович (свою фамилию и должность мужчина называть отказался), все это происки конкурентов.

- У нас единственный социальный садик на районе. Да, он частный, но плата всего 4 тысячи рублей, в отличие от остальных частников, которые дерут с родителей по 14-16 тысяч рублей. Держаться на плаву помогают благотворители. У нас всегда много деток, родители нам доверяют. У нас работают воспитатели с педагогическим образованием. Видимо, чтобы нас дискредитировать и появилась эта девушка, которая устроилась работать няней, - возмущается сотрудник детского сада Игорь Борисович. - Мы не пеленаем детей и кроваток у нас на всех хватает. Она специально обустроила все так, чтобы поднять скандал. Мы ее уволили. Сейчас с родителями будем решать, что делать дальше и как восстанавливать репутацию. Это не первая на нас нападка, но самая меткая. Уверен, что компетентные органы разберутся в ситуации.

Олеся написала заявление в прокуратуру о жестоком обращении с детьми. Фото: предоставлено героями публикации

Компетентные органы разбираться будут. Олеся 7 августа написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить частный детский садик на предмет жестокого обращения с детьми.

- Организована проверка. Будем смотреть документы, образование персонала, также изучим видео и фото-материалы, которые предоставила астраханка, - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина.

Кстати, у сада нет лицензии. Образовательные услуги учреждение не оказывает, лишь уход и присмотр. Вот только какой? «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.