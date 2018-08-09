2018-08-09T13:59:08+03:00
Происшествия

В Астрахани на владельцев детсада, где связывали в кроватях детей, завели уголовное дело

В частном заведении малышей скручивали пеленками, потому что некому было за ними следить
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео Олеси Уржумовой.Фото - скрин видео Олеси Уржумовой.
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После того, как жуткое видео со связанными в кроватях малышами в одном из детских садиков Астрахани попало в сеть, следователи начали проверку. И уже 9 августа в СУ СК по Астраханской области отчитались: «по результатам проведенной доследственной проверки на руководство частного детского сада завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних»».

Напомним, видео сняла одна из нянечек, которая только устроилась в этот частный детский садик. Женщина была в ужасе от происходящего: на время тихого часа воспитатели туго связывали деток пеленками, и укладывали в кровати «вальтом» - по двое. Для чего это делали? А чтобы не следить за малышами: связали, уложили, а сами ушли восвояси.

Новенькая нянечка не смогла промолчать и рассказала о происходящем одной из мамочек. А в подтверждение показала ей видео. Так ролик попал в сеть, и разгорелся скандал.

Как рассказали «КП-Волгоград» следователи, частный детсад организовала супружеская пара. Жена директора заведения является индивидуальным предпринимателем как раз в сфере оказания услуг по дошкольному образованию. Они принимали деток, заключая с родителями договора. Брали за свои услуги 3500 рублей в месяц. За эти деньги обязались кормить деток, укладывать их спать, гулять с ними. При этом, как показала проверка, в садике не было ни квалифицированных воспитателей, ни нянечек, ни поваров. Выкручивались из ситуации вот таким образом: связывали детей, чтобы те не сбегали и не шалили. И так они работали с декабря 2016 по август 2018-го.

Сейчас, как уточняют в СУ СК по Астраханской области, расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства работы данного заведения.

Сами владельцы детского садика говорят, что в их работе нет ничего предосудительного. Мол, все это происки конкурентов, которые и выложили такое провокационное видео.

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