По 4 года тюрьмы: в Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали и морили голодом малышей

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-01T17:43:58+03:00

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Эта скандальная история произошла в детском саду "Полина" в Астрахани, который содержали супруги Рузановы. В августе 2018 года появилось шокирующее видео, по которому стало понятно, что малыши подвергаются насилию со стороны владельцев учреждения, а также воспитателей и нянь. Взрослые, чтобы не следить за воспитанниками, связывали детей по рукам и ногам, иногда за шею, да так туго, что те не могли двигаться.

Оказывается, воспитатели не могли усмотреть за всеми детьми. Длился этот кошмар с 2016 по 2018 года. Пока родители платили владельцам по 3500 в месяц, их малышей буквально пытали. Как только видео попало в сеть, волна возмущения охватила не только ни о чем не подозревающих родителей, но и неравнодушных россиян. В громком деле сегодня поставлена точка, всем подозреваемым огласили заслуженные сроки.

- Непрерывная кропотливая работа сотрудников следственного управления позволила в кратчайшие сроки произвести все необходимые следственные действия и назначить ряд судебных экспертиз, допросить более 50 человек, 33 из которых признаны потерпевшими, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Возможно, потерпевших больше, но в силу возраста не все малыши смогли рассказать об издевательствах. Супругам Рузановым дали по 4 года колонии общего режима, они заплатят по 100 тысяч рублей штрафа. Также после срок они не смогут заниматься образовательной деятельностью и по уходу за детьми еще 3 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/663716" frameborder="0"></iframe> «Детей связывают и не кормят».Нянечка сняла на видео издевательства над малышами в частном детском саду. Но не все родители ей верят...

ИСТОЧНИК KP.RU