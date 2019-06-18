Руководство комитета по делам национальностей: ситуация с цыганами в Волгоградской области под контролем

17 июня у волгоградцев началась паника - СМИ сообщили о том, что цыган из села Чемодановка после массовых протестов местных жителей решили переселить в Волгоградскую область. «Почему к нам? Только это не хватало!», забеспокоились местные жители. Ведь в Чемодановке представители этого этнического образования были не лучшими соседями, и в массовой драке даже убили молодого мужчину. Неужели и нам теперь бояться выходить на улицу? Постарался успокоить всех президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов, заявив, что к нам едет всего три семьи, и то на время. Зная многочисленность цыганских семей (нередко под одной крышей живут 20 и более человек), они вполне могли приехать на нескольких автобусах.

Чтобы развеять панику, власти решили пригласить журналистов в комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области. О ситуации с переселением цыган в нашу область рассказали зам главы комитета Николай Москаленко и представитель Ассоциации цыган Южного федерального округа Артур Горбатов.

- Тут осуждать по национальному признаку никак нельзя. Слухи о том, что в большом количестве цыгане хотят переселиться в нашу область, я не подтверждаю, - комментирует Горбатов. - На самом деле, они просто приехали к своим родственникам переждать момент. Жить они здесь вряд ли останутся, потому что у них там дома. Я сегодня разговаривал с руководством Пензенской области, уже многие цыгане возвращаются обратно. Я не думаю, что есть повод нашему населению переживать о чем-то, все под контролем. Наша организация полностью контролирует ситуацию. Я могу заверить, что на нашей территории в Волгоградской области все будет спокойно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/715236" frameborder="0"></iframe> О приезде цыган из Чемодановки в Волгоградскую и Астраханскую области.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зам главы комитета по делам национальностей и казачества Николай Москаленко:

- По данным переписи 2010 года, на территории нашей области проживает 8216 человек цыганской национальности. С поправкой на погрешность, может сейчас чуть больше, чуть меньше. Новость, которая вчера появилась, очень нам тоже запала в душу. Мы созвонились: по данным ГУ МВД по Волгоградской области действительно транзитом через наш регион ехал автобус, на котором было 43 человека, из них четверо мужчин, порядка 20 женщин, остальные дети. Ехали они в Астраханскую область, и ГУВД по Волгоградской области оказало содействие в сопровождении автобуса. Они сначала были отправлены в Волжский, потом в Ахтубинск Астраханской области.

В настоящее время в Волгоградской области также находится несколько семей из Чемодановки, в том числе во Фроловском и Среднеахтубинском районах. Среди цыган множество групп и диалектов. Представители группы, которая проживает в Пензенской области, имеют связи в основном в Саратовской, Астраханской областях и Ставропольском крае.

Охраняют порядок на улицах 20 человек. Фото: правительство Пензенской области

По словам Горбатова, в Чемодановке власти ведут большую работу с населением. Сегодня пройдет совещание, прилетела комиссия из Москвы. Ситуация стабилизируется.

- Не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди и, порой, они встречаются в разных национальностях, - отметил Москаленко. - Чтобы не доводить ситуацию до такой, какая произошла в Пензенской области нужно знать и понимать культуру народов, которые проживают рядом с тобой. В РФ порядка 193 народов, которые говорят на 277 языках и диалектах. Естественно, коммуникации иногда дают сбой. Поэтому работа нашего комитета и подобных структур в Пензенской области направлена на то, чтобы проводить совместные праздники, фестивали национальных культур. Когда ты видишь, что рядом с тобой проживают люди у которых есть культура, традиции, праздники, проще понять, кто живет рядом с тобой. Зачастую конфликтные ситуации у нас возникают там, где есть определенный вакуум в сознании, есть недопонимание того, что происходит рядом.

Власти Волгоградской области заверили журналистов, что продолжают мониторить ситуацию в регионе и держат ее на контроле.

Цыганские поселки в Волгограде есть в Верхней Ельшанке, в Максимке, на Дар-горе, в Дзержинском районе. В области - в Урюпинском, Фроловском, Калачевском, Среднеахтубинском районах. Несмотря на то, что цыган многие боятся, в последнее время их не так часто встретишь на улицах Волгограда. Это раньше студенты возле ВолГУ шарахались от предлагающих погадать цыганок. Сейчас многие семьи обрусели: их дети учатся, получают высшее образование, работают, в том числе в госструктурах, ведут современный образ жизни, ладят с соседями. Но есть и другие. Зачастую в цыганских домах живут семьи по 20 и более человек. А попасть к ним порой не могут (или не хотят) ни полицейские, ни социальные службы. Сколько детей в семье, точно не знает никто. Ребята не ходят в школу, к врачу, а их родители не пойми чем зарабатывают. Так, пять лет назад цыганская банда получила в Волгограде маткапитал на 60 липовых детей. Время от времени случаются и резонансные истории, например, "шахтинского маугли" или 15-летнего волгоградского подростка, которого увезли из Омска цыгане.

Напомним, жители села Чемодановка перекрыли 14 июня федеральную трассу М-5 после того, как в результате массовой драки с цыганами был убит местный житель. Про предварительной информации, катализатором общественного возмущения стал случай, когда несколько цыган стали приставать к 12-летней девочке. В отдел полиции по делу о массовой драке доставили 174 человека. Расследование уголовного дела продолжается.

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