Ассоциация цыган: из Чемодановки в Волгоград едут несколько семей

В понедельник, 17 июня, во многих российских СМИ появились сообщения о том, что около девятисот цыган из сел Чемодановка и Лопатки, где 13 июня произошла массовая драка, принудительно вывезли на автобусах в Волгоградскую область. Волгоградцы к таким гостям отнеслись настороженно. Однако вскоре в пресс-службе правительства Пензенской области информацию о депортации опровергли. Не подтвердили ее и в цыганской диаспоре Волгограда.

- Все обстоит совсем не так. Я разговаривал с руководителем местной организации. В Чемодановке сейчас повсюду охрана. Насильно оттуда никого не высылали. Но несколько семей решили переждать у родственников, пока обстановка окончательно стабилизируется. Они уехали в разные регионы. Несколько семей приедут в Волгоградскую область, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация цыган» Артур Горбатов.

Охраняют порядок на улицах 20 человек. Фото: правительство Пензенской области

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, охраняют порядок в Чемодановке сейчас двадцать человек.

- Ситуация в Чемодановке стабилизирована. Обстановка спокойная, - сообщил глава региона.

Напомним, жители села перекрыли в пятницу федеральную трассу М-5 после того, как в результате массовой драки с цыганами был убит местный житель. Про предварительной информации, катализатором общественного возмущения стал случай, когда несколько цыган стали приставать к 12-летней девочке. В отдел полиции по делу о массовой драке доставили 174 человека. Расследование уголовного дела продолжается.

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