Она мне не родная мать: в Волгограде нашелся увезенный из Омска цыганами подросток

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-11T15:28:15+03:00

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Полицейские сразу двух городов – Волгограда и Омска, разбираются в перипетиях истории 15-летнего мальчугана, ни дня в своей жизни не просидевшего за школьной партой. Его судьбе позавидуют даже авторы бразильских сериалов.

Все началось несколько дней назад. Волгоградский подросток пригласил к себе в гости товарища, Костю, с которым вместе учились играть на гитаре. За чашкой чая мальчишка рассказал другу и его матери историю своей жизни, мол, живет в неродной семье, а дома – постоянные конфликты. Сам он родился в Омске, откуда его очень давно вывезли, и не разрешают общаться с родной матерью. Отойдя от первого шока, женщина взяла Костю и вместе с ним пошла в полицию и рассказала историю мальчишки инспекторам ПДН.

Спустя несколько часов полицейские уже знали, что из всех документов у 15-летнего парня есть только свидетельство о рождении, он не умеет ни читать, ни писать, не прикреплен ни к одной поликлинике и ни дня не ходил в школу. Мальчишку отправили в больницу, и начали искать его родную мать.

Выяснилось, что в 2003 году биологическая мать Константина забеременела от отца цыганского семейства, живущего в одной квартире с женщиной. Спустя несколько лет биологический отец мальчика умер, а его супруга и дети переехали в Волгоград. Константина тоже прихватили с собой. Мол, в ребенке течет цыганская кровь, поэтому он должен жить с цыганами.

В Волгограде ромалы обосновались в Тракторозаводском районе. Костя периодически задавал вопросы, почему его не отдают в школу. Но эти вопросы оставались без ответов. А когда он интересовался, почему его не отпускают к родной матери, то в ответ слышал лишь угрозы. Мол, ты нам не родной, помалкивай, а то хуже будет.

50-летняя женщина рассказала полицейским, что вывезла мальчишку из ОмскаФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Любопытно, что биологическая мать Константина по каким-то причинам не обращалась в полицию. Лишь в 2015 году она написала письмо в передачу «Жди меня», где просила помочь найти родного сына:

«В 2003 году я родила мальчика от цыгана, - писала родная мать Кости. - Он был женат, у него было двое детей, его жена, дети и я с нашим сыном жили вместе в моей квартире. Квартира мне осталась после смерти родителей, дом пошел под снос и мне дали квартиру в другом районе. Мужчина от которого у меня ребенок скончался от цирроза печени, и я осталась одна с его женой и детьми. Когда нас начали переселять, она пропала в неизвестном направлении вместе с моим сыном. Примерно, это было в 2007 году. Прошу Вас помогите мне найти их, или хотя бы установить какую либо связь с моим сыном. Что могло с ним стать неизвестно. Документы на ребенка у меня ему уже 13 лет и скоро получать паспорт, скорее всего они сделают ему фальшивый документ и тогда я его уже не найду. Вся надежда только на вас. Помогите найти сына!»

Женщину уже нашли омские полицейские и передали ей, что ее сын нашелся. Реакция женщины на это радостное известие пока неизвестна.

Работают полицейские и с 50-летней женщиной, с которой Костя прожил всю свою жизнь. Она уже призналась, что забрала мальчика еще в младенчестве, но при этом заявила, что в качестве «отступных» отдала его матери половину квартиры, в которой жила цыганская семья.

Мальчишка сейчас на обследовании в больнице. Полиция тем временем завершает проверку по его обращению и готовится передать дело в следственный комитет. Дальнейшим расследованием этой запутанной истории будут заниматься там.