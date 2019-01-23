«Они сломали мне жизнь»: «Шахтинский маугли» отомстил похитившим его цыганам и сел в тюрьму

Три года назад страну растрогала история «шахтинского маугли», которого совершенно случайно нашли в Волгограде по родимому пятну. Все надеялись: теперь, на свободе, парнишка заживет. Но судьбу 24-летнего Василия Мусофранова снова сломали, и снова цыгане.

Всю жизнь в рабстве

Жизнь Василия Мусофранова – сплошное испытание. Родился он в Шахтах. В четыре года, были 2000-е, случилось страшное: мама взяла сынишку на работу на центральный рынок, откуда его и похитили цыгане. Они увезли мальчика в Волгоград. Так он попал в рабство. Ни детсада, ни школы, ни поликлиник Вася не видел. Уж больно походил на русского – прятали. Рос в цыганском поселке в Верхней Ельшанке по суровым законам: работал на «родителей» Тинку и Габи, которые назвали его Димкой; сдавал металл, подрабатывал по мелочи и все деньги отдавал… А еще, когда встречал посторонних людей, говорил: «Меня украли, помогите!». Но никто, увы, не верил.

А это те самые похитители, которые избежали наказания за похищение ребенка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Все раскрылось в 2016-ом: уже 22-летнего Васю поймали на краже, стали допрашивать и докопались до правды. На тот момент мама умерла, но осталась сестра в Ростове, к которой парня и отправили. Все верили в чудо, а оно не произошло: не смог он ужиться с родней. Тянуло назад, в тот самый поселок, к другу детства Армену Тонояну.

- Димка (это имя прилипло к Васе) жил на соседней улице, мы подружились. С 16 лет он приходил ко мне жить, я ему во всем помогал. Потом случилась та скандальная история, после чего его сестра забрала. А под Новый год приходит от нее смска: «Василий в шесть вечера будет на вокзале» и все. Я его встретил, - охотно рассказывает Армен.

- Нет, с ней невозможно жить. Мне не нравится, - перебивает Вася с явным акцентом. – А тетя сказала, что возьмет меня, если жилье дадут.

Армен никогда не скрывал: Дима ему как сын родной, он его никогда не бросит. И доказывал делами: устроил на работу, поселил в своем доме, учил. Но в один прекрасный день, осенью 2018-го, парня и след простыл.

- Я испугался, друзья сказали «Армен поймает тебя - убьет». И я сбежал, - наивно вспоминает Вася. – Просто так, я ничего не сделал! – клянется.

Армен Тоноян заменил Василию отца. Фото из личного архива героя публикации.

- Натворил дел: у цыган аккумулятор снял. Те пришли ко мне и предъявили. А Димки не было дома, он гулял. Я стал его вызванивать, чтобы заявление не написали, но он исчез, - поясняет Армен ситуацию. - Я искал его несколько месяцев.

И то правда. Искала Васю и редакция «Комсомолки»: и через друзей, и через полицию. Нашелся в конце ноября.

- Те самые «друзья» отвезли его в Быково на бахчу. Платили копейки, сдавали дом втридорога. Он там и скот пас, и бомжевал. Поймите, Димку легко обмануть, - объясняет Армен отцовским голосом. – Я его вызволил из этого рабства, он с радостью вернулся в нашу семью. У меня жена, сын и дочка. Дима как будто один из моих детей. Я получаю зарплату и покупаю вещи, продукты на всех.

Недавно все вместе переехали в Саратов.

«Пускай живут, они тоже люди»

Казалось бы, у Васи все наладилось, но разница между ним и окружающими была слишком велика, и парень это чувствовал. Он так и не смог стать как все. Ощущение того, что он другой, подтолкнуло его к рюмке. Вася стать злоупотреблять.

- Но я его не бросаю, наставляю на путь истинный. Как его выбросить? Это как от котенка маленького избавиться. Он ничего не понимает, пойдет и будет в подъезде ночевать. Если скажет незнакомец «Вон там наркотики, принеси» - он пойдет и принесет, - вздыхает Армен. – Но он быстро понял, что такое телефон, может записать имя, моя дочь учит с ним буквы.

И это подтверждает наш диалог: Вася, действительно, как ребенок. О настоящем рассуждает по-детски легко, очень дружелюбен, а когда вопросы не нравятся – закрывается.

- Если честно, не хочу вспоминать тот ужас у цыган. Ну как вам объяснить? Это давно было. Мне там было плохо, меня там били, - неохотно подбирает слова Вася. После долгого расспроса становится ясно: кормили хорошо, чтобы работал и приносил деньги, но никуда не пускали, да колотили как собаку. – Я хотел сбежать много раз. Пока все ходили в школу, я колол дрова, носил воду…

И слушать такое жутко. Тогда, на рынке в Шахтах, украли не Васю, а всю его счастливую жизнь. У него украли маму, друзей, первый класс, первую любовь, выпускные экзамены, хорошую работу и семью. Человека не просто привезли в табор – его выбросили на обочину жизни. И те нелюди, которые это совершили, остались на свободе. К сожалению, в нашей стране есть срок давности преступлений.

- Я их не простил, но не хотел их наказывать. Пускай живут, они тоже люди, - по-взрослому милосердно говорит Вася. – Меня сейчас все устраивает, у меня все есть, - думает он. – Учиться мне поздно, желание есть, но нервов не хватает. Хочу жениться, детей и все такое, но… Получится ли, не знаю. Найти-то найду, но кому я нужен? Читать, писать не умею, вот в чем вопрос.

«Они испортили мне жизнь»

А потом все изменилось. Вася вместе с Арменом приехали обратно в Волгоград по делам. Вернулись в тот самый поселок, и что-то внутри юноши щелкнуло. Ночью 25 декабря он пошел мстить тем, кого не наказало правосудие. Да, примитивно, да, по-своему: украл из «четырнадцатой», принадлежавшей цыганам, магнитолу и аккумулятор. В ту же ночь пытался сорвать замок на гараже и вытащить еще один аккумулятор, но не смог. Потом притащил все домой и уснул.

- Я проснулся, а вокруг полиция, - вспоминает то утро Армен. – Потом я ходил к цыганам, разговаривал с ними. Они сказали, что ждали этого момента, чтобы засадить Димку в тюрьму. Он ведь тогда рассказывал, какие ужасы пережил, а они злопамятные. У него даже паспорта до сих пор нет, он как ребенок по развитию. Как его можно судить?

Но, увы, суду быть. Уже месяц Василий находится в СИЗО. Еще через месяц его судьба решится.

- Подозреваемый в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мера пресечения – арест, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В полиции он так и сказал: «Цыгане сломали мне жизнь».

Комментарий Волгоградского областного центра психолого-педагогической помощи населению

- Конкретно в данной ситуации в семье сестры, куда попал Василий, должен был работать психолог. Будь то год или три, но семью необходимо было сопровождать. Если с родственниками не произошло слияния и они его не приняли, значит, об этом специалист соцучреждения должен был сообщить в органы опеки и попечительства и дальше решать вопрос о социализации, поиске новой семьи.

Мнение эксперта

Дмитрий Софин, психолог

- Как личность он был сломлен полностью. Что ему скажут, то и делает – очевидно, воля полностью порабощена. Нет социализации, крайне низкий уровень психического и эмоционального развития. Его можно отнести к выброшенным детям. Для возвращения его в общество нужны принимающая атмосфера и годы работы. В идеале его нужно поместить в семью, где есть дети и опыт сопровождения ребенка по жизни, и работать над ним лет 10-15. Да-да, не меньше. Обращаться с ним должны как с собственным ребенком, постепенно давая навыки социализации, подарить ему детство, которого не было. Помимо этого он должен часть времени работать. А в тюрьме его будут использовать различные группировки для своих криминальных целей, его научат неправильному и лишь сломают еще больше.