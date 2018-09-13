Он не «маугли»: мать сама отдала сына цыганам и знала, что он в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-13T14:30:28+03:00

У Кости оказалось две мамы, ни одна из которых не смогла дать ребенку хотя бы образование. Фото: ГУ МВД. Фото: Станислав МУХИН

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В запутанной истории 15-летнего волгоградского подростка, которого 11 лет назад увезли из Омска цыгане, продолжают разбираться следователи. Жизнь Кости Костенко вполне могла бы стать основой популярного сериала. Его даже называли новым «маугли». Спустя 11 лет после исчезновения он нашелся в Волгограде. Пришел в полицию вместе с мамой друга. Однако следователи говорят, что ребенка никто не похищал, не продавал, над ним никто не издевался. А родная мать все эти годы прекрасно знала, где ее сын. Хотя Костя ни дня не учился в школе и толком даже писать не умеет, возможность такая у него была.

ОДИН ПАПА, ДВЕ МАМЫ

Родился Костя от цыгана. Правда, у того уже была жена Наталья Оглы и дети. Мать мальчика Марина Костенко об этом прекрасно знала. Денег, чтобы жить на два дома, не было. Поэтому две женщины с детьми стали жить вместе. Потом ветхий дом расселили. И жены разъехались. Но Костя остался в цыганской семье. Марина не возражала, говорит, молодая была. К тому же отец мальчика умер.

Дальше, по словам матери, она потеряла следы ребенка. Цыгане увезли. Разыскивать сына Марина не стала, говорит, боялась расправы.

Но, оказалось, что она все это время знала, где и с кем находится сын. Как говорят следователи, Наталья предупредила ее, что уезжает с детьми в Волгоград.

Лишь раз, спустя много лет Марина написала письмо в программу «Жди меня». Вспомнила, что парню скоро понадобится получать паспорт, а документы у нее.

Но оказалось, что Костя вместе со старшей сестрой пару лет назад ездил в Омск делать паспорт. Искал и мать, но та не жаждала общения.

Цыганская семья жила в Волгограде на съемных квартирах. Соседи на них не жаловались.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

КОСТЯ УМНЫЙ МАЛЬЧИК И ХОТЕЛ УЧИТЬСЯ

Забила тревогу и привела Костю в полицию Инна Чайченко. Ее сын подружился с подростком.

- Они познакомились в общей компании, сдружились и начали вместе ходить на гитару. На фоне общего интереса стали проводить вместе время. Мы ездили с ребятами на озеро купаться, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» Инна Чайченко. - Постепенно у меня закрались сомнения, к тому же 1 сентября Костя рассказывал мне такие ужасающие картинки из своей жизни.

Мальчик рассказывал маме друга, что он уже не раз сбегал из дома из-за ссор со старшей сестрой. Что та кидалась с ножом на его маму. А потом и вовсе оказалось, что он не родной сын.

Четвертого сентября подростки попросили Инну оставить Костю у себя на ночь. Сказали, что произошел очень серьезный конфликт со старшей сестрой. Время было позднее - одиннадцатый час ночи. Так парень остался ночевать в семье друга. Но задержался на несколько дней.

- Костя разоткровенничался и рассказал, что он нигде не учился. Хотя до этого говорил, что сначала учился в 13-м лицее, а теперь в машиностроительном колледже. Выяснилось, что он вообще нигде никогда не учился, - делится Инна. - Естественно, меня все это насторожило.

Женщина села за компьютер, ввела в поисковую строку данные Кости и тут же нашла объявление женщины из Омска, которая разыскивает украденного цыганами в 2007 году сына.

- Я разбудила Костю, показала ему объявление и спросила, что будем делать, - говорит Инна Чайченко. – Костя признался, что жить так больше не хочет и не может. Хочет учиться и развиваться. И мы с ним пошли в полицию.

Инна Чайченко приняла сына друга, как родного. И пошла в полицию, чтобы помочь мальчику. Фото: из личного архива героя публикации

Так и закрутилась вся эта история, которая с каждым днем становится все запутанней. Цыганка оказалась ни в чем не виновата. Биологическая мать Кости заявила, что заберет сына и будет воспитывать его сама. Но по пути в Волгоград первым делом заехала в Москву на съемки телешоу.

А Инна Чайченко говорит, что готова взять Костю в свою семью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/668662" frameborder="0"></iframe> Обыск в семье цыган, где жил вывезенный из Омска подросток.

- Надо знать Костю, чтобы понять. Он на удивление хороший мальчик. И вовсе не «маугли». Хорошо умеет читать, пусть и на уровне второго класса, но пишет. К знаниям тянется. И жадно их впитывает. Мальчик очень хороший, и он не должен быть в такой ситуации, - говорит Инна. - Знаете, своему ребенку даешь, а он говорит «не хочу». Приходится заставлять, учить. Костю заставлять не надо. Он хватает учебники моего сына и взахлеб их читает, как будто у него хлеба не было, и он неделю не ел.

Возникает вопрос, почему приемная мама не дала ему образование, хотя бы минимальное, ведь старшую дочь она выучила. Значит, цыганские обычаи тут ни при чем. Да и документы у Кости, как оказывается, были.

В квартире приемной семьи обстановка скромная. Но чисто.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ОПЕКА: ЕСЛИ РОДНАЯ МАТЬ ОТКАЖЕТСЯ, КОСТЯ БУДЕТ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Сейчас подросток в больнице. Следователи и он сам с нетерпением ждут приезда в Волгоград его родной матери Марины Костенко.

- Состояние Кости удовлетворительное, жалоб никаких нет, самочувствие хорошее. В данный момент он находится на плановом обследовании для исключения каких-либо инфекционных заболеваний, - рассказа «КП-Волгоград» заместитель главврача по медицинской части Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 Ирина Быкова. - Обычный подросток - никаких признаков недоедания, неухоженности, издевательств. Страха перед врачами нет. Может, не такой общительный, как другие дети, но не забитый. Абсолютно нормальный ребенок.

Тем временем цыганку опросили и отпустили. Состава преступления в ее действиях волгоградские следователи не нашли.

- Сегодня в Волгоград приезжает мама Кости из Омска. После того, как мы ее опросим, тогда уже сможем делать выводы. Однозначно пока можно сказать, что мальчика никто не похищал, не продавал, силой не удерживал, - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи говорят, что нет никаких поводов забирать ребенка из цыганской семьи. Но чиновники объясняют, что все будет по закону, и если только родственники от Кости откажутся, цыгане смогут претендовать только на опекунство или усыновление через суд.

- Подростка направили в инфекционную больницу Волжского, где он проходит медицинское обследование, чтобы определить может ли он находиться в учреждении с другими детьми. Обычно на это уходит не больше 10 дней. После, если здоровье позволит, его переведут в социально-реабилитационный центр. А органы опеки и полиция будут искать родственников, документы, - поясняет начальник отдела опеки и попечительства администрации Тракторозаводского района Волгограда Елена Осипова. - Если подтвердится тот факт, что этот подросток действительно тот мальчик, которого увезли много лет назад из Омска, что у него есть родная мама, то его после соблюдения всех формальностей передадут в кровную семью.

Для установления родства, скорее всего, проведут тест ДНК мальчика и Марины Костенко из Омска, которая по какой-то причине много лет не особо интересовалась судьбой ребенка. Если биологическая мама не воспылает любовью к сыну, или окажется, что Костя не ее сын, тогда судьбу подростка будет решать суд. И только после того, как его признают оставшимся без попечения родителей, мальчика могут взять под опеку или усыновить.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина БОЛДЫРЕВА, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области:

- Такие истории нечасто, но все же случаются. Когда появляется такой ребенок, он зачисляется в школу, на индивидуальное обучение, экстернат. У нас был случай, когда за год 13-летний ребенок в приюте освоил программу начальной школы. Не все потеряно. Те знания, которые Костя недополучил в детском возрасте, это восполняется. Вообще эта история говорит о том, что часть детей выпадает из поля зрения социальных органов, опеки и попечительства, системы образования.

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Родную мать Кости в Омске разыскали полицейские. «Конечно, я заберу сына домой», - говорит Марина. У нее есть еще ребенок, но она все эти годы не оставляла надежды разыскать старшего сына (подробности).