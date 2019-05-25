Глава волгоградского спорткомитета Глинянов заработал за год 17 миллионов рублей

Чиновники из администрации Волгоградской области как обычно последними публикуют свои декларации о доходах. «Комсомолка» уже заглянула в кошельки к депутатам областной думы, и городских народных избранников, к представителя Госдумы и даже в закрома главы региона Андрея Бочарова. А теперь выяснила, кто же у нас самый богатый чиновник области.

Не поверите, пальма первенства досталась главе волгоградского облспорткомитета Александру Глинянову. Он и до этого входил в «тройку» самых обеспеченных из числа сотрудников обладминистрации, но в 2018-м превзошел всех, заработав за минувший год 17,1 миллиона рублей. Для сравнения в 2017-м его доход составил всего 5,3 миллиона рублей. Но до этого он удачно вложил деньги в бизнес, купив пять седельных тягачей. И, как видите, неплохо зарабатывает. При этом у него уже есть и собственная квартира, и участок с домом в Испании, и три машины - Volkswagen Passat, Тагаз КJ Tager и Land Rover Range Rover Evoque. В общем, спорт для него не заработок, а так, увлечение.

Беков и Глинянов в списке самых богатых числятся уже не первый год. Фото администрации ВО.

Роман Беков – председатель комитета промышленности и торговли, спустился на вторую строчку этого «доходного» рейтинга. Уже второй год подряд его доход стабилен - 9,2 миллиона рублей. Хотя, например, в 2014-м он зарабатывал 24 миллиона рублей, но, видимо, сказался кризис. Кстати, исчезли куда-то и миллионы его супруги: если в 2017-м ее доход составлял 16 миллионов рублей, то за 2018-й она не заработала ничего. Правда, осталась недвижимость: две квартиры и нежилое помещение.

Из неожиданностей: в «тройку» самых богатых в этом году попал первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Его доход за 2018 год составил 4,2 миллиона рублей. А еще год назад (по итогам 2017-го) его заработок был всего 2,7 миллиона рублей. Из общей семейной собственности по-прежнему: участок, дом, гараж и баня. А еще у чиновника есть своя Honda CR-V.

А вот у Светланы Гореловой – председателя комитета тарифного урегулирования дела, видимо, пошли вниз. За год она потеряла пару миллионов: в 2017-м со своим доходом в 5 миллионов рублей она даже попала в «тройку» самых богатых, а теперь с ее 3 миллионами за 2018-й она не выделяется по уровню заработка в среде коллег из областных комитетов.

На четвертом месте в этом году оказалась заместитель губернатора Валентина Гречина, заработав 4,2 миллиона рублей. Для сравнения, ее доход за 2017-й составлял 2,7 миллиона рублей. Но, возможно, это деньги с продажи доли в квартире, потому как из ее декларации исчезла эта часть недвижимости и теперь у чиновницы только одна собственная квартира площадью 94 квадратных метра. При этом ни дачи, ни машины нет.

Замкнул «пятерку» самых богатых чиновников области - председатель комитета по развития туризма Аркадий Грушко. После ЧМ-2018 он практически удвоил свое благосостояние с 2,2 миллионов в 2017-м до 4,2 миллиона по итогу 2018-го года.

Самым «бедненьким» чиновником из областного аппарата оказался руководитель Госжилнадзора Алексей Сивокоз, который за минвуший год заработал всего 1,3 миллиона рублей.

Доход остальных высокопоставленных чиновников (глав областных комитетов) колеблется в пределах от 2,5 до 3 миллионов рублей. То есть их ежемесячная зарплата составляет 200-250 тысяч рублей.

КТО СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ:

Евгений Харичкин, вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора– 3,2 миллиона рублей

Александр Дорждеев, первый замгубернатора, глава комитета финансов – 4,2 миллиона рублей

Валерий Бахин, замгубернатора - 3,2 миллиона рублей

Александр Блошкин, замгубернатора – 3,0 миллиона рублей

Валентина Гречина, замгубернатора – 4,2 миллиона рублей

Зина Мержоева, замгубернатора, председатель комитета социальной защиты населения – 3,1 миллиона рублей

Владимир Шкарин, замгубернатора, председатель комитета здравоохранения – 3,3 миллиона рублей

Роман Беков – замгубернатора, глава комитета промышленности и торговли – 9,2 миллиона

Василий Иванов – замглавы области по сельскому хозяйству - 2,8 миллиона рублей

Владимир Попков – заместителя губернатора по вопросам культуры – 2,7 миллиона.