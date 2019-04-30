2019-04-30T21:32:52+03:00
Общество

Отчитался о доходах: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров немного разбогател

Чиновник за 2018 год заработал 5 миллионов 214 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
У губернатора уже много лет нет собственной машины.У губернатора уже много лет нет собственной машины.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

О своих доходах губернатор Волгоградской области успел сообщить как раз накануне майских праздников вечером 30 апреля: чтобы волгоградцам было время порадоваться, сравнить со своими, или решить стать губернатором.

За 2018 года Андрей Иванович заработал 5 миллионов 214 тысяч рублей. Это на 210 тысяч больше, чем в прошлом году. Доходы подросли не намного, да и те, по сути, съела инфляция. Кстати, относительно высокая цифра объясняется в том числе высокой военной пенсией и выплатой за звание "Герой России"

Это единственное, что отличает предыдущую декларацию от этой. Все имущество у губернатора осталось прежним. В собственности земельный участок площадью 1423 квадратных метра, квартира 34 квадратных метра, дом 279 квадратных метров, 2/5 доли в квартире площадью 292 квадратных метра. В пользовании также находится жилой дом размером 391 квадратных метра и большой участок, на котором он расположен .

Жена губернатора,в свою очередь, стала чуть беднее. В прошлом году в доходах числились полтора миллиона рублей, в этом один миллион 160 тысяч рублей. У нее в собственности 2/5 доли квартиры, и три машиноместа. Правда, ни у нее, ни у супруга автомобиля в собственности нет. Видимо, губернатору достаточно служебной «Киа». Также в пользовании жены чиновника два больших земельных участка, дом, принадлежащий мужу и дом, которым также как и она, пользуется Андрей Бочаров.

У дочки также есть доля собственности в квартире, а в пользовании все то, что есть у родителей. Но несовершеннолетняя девочка собственных доходов пока не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгоградской области в многоквартирном доме произошел хлопок газа
Лишь пятая часть волгоградских семей может позволить себе машину в кредит
У москвича украли иномарку, пока он был в гостях у родственников-волгоградцев
В школе №110 Волгограда уже 15 детей заболели пневмонией
В Волгограде 9 мая парадным маршем пройдут полторы тысячи человек
На майские праздники коммунальщики Волгограда будут работать в особом режиме
В майские праздники на Центральном рынке Волгограда каждый вечер будет концерт
Под Волгоградом поймали воров, которые ограбили 14 пенсионеров
Рекордный улов: в Астрахани поймали гигантскую воблу
С 1 мая начнут ходить теплоходы Волгоград - Зайчики
Волгоградца отправили в колонию на 4 года за подставные ДТП с элитными авто
Сразу два игрока Ротора претендуют на автора лучшего гола
В Волгограде иномарка врезалась в «КАМАЗ»: четверо в больнице
В Волгоградскую область привезут Главную икону Вооруженных сил РФ
На акции «Два берега» волонтеры собрали более двух тонн мусора
Клещи покусали уже сто волгоградцев
В Волгограде сожгли «Волгу» и «Ладу»
Судью, разбившую в Волгограде пять машин, уволили за прогул
Глава волгоградского Росприроднадзора, обвинивший учительницу в клевете, идет в депутаты
Волгоградские ветераны получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей от государства
Волонтеры помогут волгоградцам настроить цифровые приставки к телевизорам