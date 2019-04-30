Отчитался о доходах: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров немного разбогател

О своих доходах губернатор Волгоградской области успел сообщить как раз накануне майских праздников вечером 30 апреля: чтобы волгоградцам было время порадоваться, сравнить со своими, или решить стать губернатором.

За 2018 года Андрей Иванович заработал 5 миллионов 214 тысяч рублей. Это на 210 тысяч больше, чем в прошлом году. Доходы подросли не намного, да и те, по сути, съела инфляция. Кстати, относительно высокая цифра объясняется в том числе высокой военной пенсией и выплатой за звание "Герой России"

Это единственное, что отличает предыдущую декларацию от этой. Все имущество у губернатора осталось прежним. В собственности земельный участок площадью 1423 квадратных метра, квартира 34 квадратных метра, дом 279 квадратных метров, 2/5 доли в квартире площадью 292 квадратных метра. В пользовании также находится жилой дом размером 391 квадратных метра и большой участок, на котором он расположен .

Жена губернатора,в свою очередь, стала чуть беднее. В прошлом году в доходах числились полтора миллиона рублей, в этом один миллион 160 тысяч рублей. У нее в собственности 2/5 доли квартиры, и три машиноместа. Правда, ни у нее, ни у супруга автомобиля в собственности нет. Видимо, губернатору достаточно служебной «Киа». Также в пользовании жены чиновника два больших земельных участка, дом, принадлежащий мужу и дом, которым также как и она, пользуется Андрей Бочаров.

У дочки также есть доля собственности в квартире, а в пользовании все то, что есть у родителей. Но несовершеннолетняя девочка собственных доходов пока не имеет.