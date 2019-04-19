10 самых богатых волгоградских депутатов

По традиции в апреле депутаты и чиновники отчитываются о том, сколько они заработали за прошлый год. Вслед за сенаторами и коллегами из Госдумы свои декларации опубликовали депутаты Волгоградской областной Думы. Лидер по доходам прошлых лет Владимир Осьмаков на этот раз отдал пальму первенства Алексею Михееву, сыну находящегося в розыске и объявившего себя банкротом экс-депутата Госдумы Олега Михеева. «Комсомолка» заглянула в «кошельки» депутатов и составила топ-10 самых богатых народных избранников.

Самым богатым депутатом Волгоградской облдумы стал Алексей Михеев. В 2018 году он задекларировал доход более 78 миллионов рублей. Годом ранее прибыль была куда меньше – около 12 миллионов. Появились в собственности у молодого депутата земельный участок площадью 1,7 га, небольшой дом и семь нежилых помещений общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. В пользовании у Михеева также дом площадью 771 кв.м и три земельных участка. Пополнился и автопарк: к Porsche Cayenne S за год добавились BMW 750LixDrive, Volkswagen Teramont, а также ВАЗ 21053 и грузовичок Газ 33021. Неплохо заработала и супруга. Ранее она показывала доход в 19, 5 миллиона, а в 2018 году задекларировала уже более 20 миллионов рублей и также, как и супруг, стала самой богатой депутатской женой. Правда, никакого имущества на нее не зарегистрировано, как на ребенка.

Владимир Осьмаков, который несколько лет подряд возглавлял список депутатов по доходам, в 2018 году стал вторым. Он заработал чуть более 56,5 миллиона рублей, на треть меньше, чем годом ранее. В собственности у бизнесмена по-прежнему треть квартиры площадью 86 кв.м и половина нежилого помещения на 886 кв.м. Он избавился от Lada Largus, но оставил Land Rover и трицикл. Доходы супруги стабильно скромные, она задекларировала около 142 тысяч рублей. Зато у нее есть 20 соток земли, дом на 258 кв.м. и доля в небольшой квартире (как и у детей). Ездит она на Jaguar F-Pace.

Третьим в топ самых народных избранников стал депутат облдумы Станислав Коротков. Его доход в 2018 году стал меньше на пять миллионов и составил , 52,5 миллиона рублей. В его собственности - два земельных участка на 27 соток, три квартиры (в прошлом году было четыре), дом площадью 635 кв.м., два гаража, машиноместо. Также в долевой собственности 19 нежилых помещений – на три больше, чем годом ранее. Доход супруги за последний год вырос вдвое и составил 3,7 миллиона рублей. Но в гараже больше нет BMW X6M50d.

Следующий по доходам депутат Илья Кошкарев. За 2018 год он заработал 27 миллионов рублей - на семь больше, чем годом ранее. У него в собственности осталось шесть земельных участков (было 9), два дома на 244 и 70 кв.м. В пользовании стометровая квартира. А вот в гараже - пусто. Доход супруги парламентария за последний год подрос. Вместо 13 миллионов она заработала 16,8 миллиона. У нее имеется две скромных квартиры и два нежилых помещения, одно из которых на 178 кв.м. – новое приобретение. Ездит депутатская жена на Mercedes-Benz GLE 400.

На пятом месте по доходам - вице-спикер облдумы Ирина Соловьева с заметно подросшим доходом в 22,5 миллиона рублей. Список имущества также расширился. Земельных участков стало не 10, а 12. Жилых домов по-прежнему четыре, один из них на 1100 «квадратов». Имеется скромный гараж, прицеп, катер Larson Senza 206i/о и четыре престижных иномарки. А также 28 нежилых помещений и сооружений вместо 26 прежних, в том числе пруд и оздоровительный лагерь. В аренде еще 21 гектар земли.

Депутат Александр Махин заработал чуть больше, чем ранее - 12,5 миллиона рублей. У него имеется 36 земельных участков (один новый), дом на 355 «квадратов», небольшая квартира и огромный гараж площадью 823 кв.м. Видимо, в нем и находятся пять прицепов и два полуприцепа, два трактора, четыре грузовика. Из легковых авто имеется «Лексус RX 300», Hyundai Creta и три отечественных машины. Также в собственности народного избранника восемь нежилых помещений. В аренде два земельных участка.

Следующий по доходам депутат облдумы - Павел Иванов с 9,1 миллиона рублей. Из имущества у него значатся девять соток земли, дом на 133 «квадрата», 72-метровая квартира и гараж. Из транспорта - два автомобиля Volkswagen - Touareg и Passat, УАЗик, гидроцикл, две мотолодки и три прицепа. А вот скромные доходы супруги народного избранника за прошедший год стали еще скромнее - всего 247 тысяч рублей дохода.

Анатолий Бакулин задекларировал 8,7 миллиона рублей, доход за год подрос на 1,3 миллиона. Из имущества – дом, две квартиры, два небольших нежилых помещения и прицеп.

В три с лишним раза вырос доход депутата Юрия Чекалина – с 2,3 до 7,7 миллиона рублей. У него есть доля в шести сотках земли, четыре нежилых помещения, две квартиры он продал, своего транспорта нет. В пользовании скромная «однушка».

Следующий с списке депутат Виктор Левкин с 7 миллионами дохода. От списка принадлежащих ему земельных участков просто рябит в глазах: за год он вырос со 138 до 166 позиций. Также у парламентария имеется два дома, квартира, нежилое помещение и автомобиль. Дохоl супруги – всего 138 тысяч. Зато есть доли в четырех наделах земли, стометровая квартира. Большая квартира в совместной собственности есть и у детей.

Ранее входивший в топ самых богатых депутатов Гасан Набиев о доходах больше не отчитывается. Его лишили мандата и партбилета за скандальное высказывание о «тунеядцах и алкашах» пенсионерах.

А ЧТО У ДРУГИХ

У «середнячков» Руслана Шарифова, Сергея Федюшкина, Алексея Овчинникова и Анатолия Якунина и других доход в районе 5 миллионов рублей. Большинство остальных народных избранников показали доход около 2 – 2,5 миллиона в год.

Стабильно скромные доходы у коммуниста Михаила Таранцова - 605 тысяч рублей. Зато его супруга заработала в несколько раз больше- 2,5 миллиона рублей. У нее также имеется квартира и автомобиль.

Также в числе небогатых депутатов Иван Мордвинцев с заработком в 622 тысячи рублей и полным отсутсвием имущества. Зато у его детей есть общая квартира площадью 129 кв.м.

Немного заработал и депутат Сергей Песков – 711 тысяч рублей. Но у него хотя бы есть дача и шесть соток земли, два гаража и «Рено Логан», а также лодка и прицеп.

В целом слуги народные далеко не бедствуют. Для сравнения: средняя зарплата в регионе за январь - февраль 2019 года составила 30 036 рублей. Почти 90 тысяч жителей области получают мизерные пенсии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько за год заработали волгоградские депутаты Госдумы

В среднем каждый из народных избранников получил около 5 миллионов рублей (подробности).

Сенаторы от Волгоградской области отчитались о доходах

В собственности у семьи сенатора Татьяны Лебедевой дом и 10,5 сотки земли в Эстонии, а также квартира площадью 100 квадратных метров в Португалии (подробности).