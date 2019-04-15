2019-04-15T11:06:40+03:00
Общество

Сколько за год заработали волгоградские депутаты Госдумы

В среднем каждый из народных избранников получил около 5 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Владимир Плотников оказался самым богатым из волгоградских парламентариев. Фото с сайта ЕР.Владимир Плотников оказался самым богатым из волгоградских парламентариев. Фото с сайта ЕР.
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То, что доход народных избранников не сравним с доходами основной массы волгоградцев, факт известный. А знаете ли вы, сколько зарабатывают депутаты, которые представляют Волгоградскую область в Государственной Думе? На днях они, как положено по закону, отчитались о своих доходах и имуществе. «КП-Волгоград» заглянула в их декларации. Надо сказать, их доходы растут стабильно и регулярно. Выяснили, что на семерых они заработали за год более 35 миллионов рублей.

Самым богатым оказался наш парламентарий Владимир Плотников. За 2018-й год он заработал почти 5,5 миллиона рублей. В регионе его знают как хорошего агрария. Даже став депутатом, он представляет интересы сельхозпроизводителей. И у него есть в собственности три земельных участка под посевы и ведение подсобного хозяйства. И, надо сказать, что за последний год дела его пошли в гору: для сравнения в 2017-м его доход составлял 4,9 миллиона рублей. Хотя собственности не прибавилось: у него, как и прежде, есть участок, на котором стоят дом, гараж, баня, веранда и летняя кухня – все, как у настоящего фермера. Ездит все также на Volkswagen Touareg (уже третий год подряд). Есть в собственности и квартира на 183 квадратных метра. Еще одной квартирой владеет супруга депутата, но еще у нее появился дом на участке, которого не было еще год назад.

Второе место по уровню дохода, как и в прошлом году, заняла Нина Черняева. Кстати, ее доходы уверенно растут из года в год: если в 2016-м она заработала 3,2 миллиона, в 2017-м - 4,7 миллиона рублей, то в 2018-м уже 5,3 миллиона рублей. Из собственности у нее по-прежнему участок с домом. Есть и квартира, но она в наеме (выделена на время полномочий депутата Госдумы). Зато появился свой автомобиль, да еще какой - Mercedes-benz GLK 300 4MATIC.

Не отстает от своей коллеги и Татьяна Цыбизова: она на третьем «доходном» месте в списке волгоградских парламентариев. За 2018-й год она заработала 5,13 миллиона рублей. Для сравнения год назад ее доход составлял 4,6 миллиона. У нее имеется земельный участок с домом и депутатская квартира в пользовании. А вот свой Volkswagen Touareg она переписала на супруга. Кроме того, у него имеется в собственности квартира, плюс появился свой земельный участок с домом.

Чуть меньше заработал за минувший год еще один наш народный избранник - Евгений Москвичев. Его доход составил 5 миллионов рублей. В 2017-м он заработал 4,61 миллиона. Есть дом 400 квадратных метра на участке и все тот же, что и год назад снегоход «Бомбардье». А вот раритетная «Волга» (ГАЗ М21 Р) из списка собственности у него исчезла. В разы меньше заработала и его супруга: ее доход в 2017-м был равен 2,74 миллиона рублей, а в 2018-м она заработала только 358 тысяч рублей, если верить декларациям.

А вот у Ирины Гусевой с финансами стало получше. В 2017-м году она числилась «самым бедным» волгоградским депутатом Госдумы с заработком 4,45 миллиона рублей. В 2018-м году ее доход вырос до 4,8 миллиона рублей. Плюс она прикупила квартиру на сто «квадратов», хотя еще год назад у нее в собственности не было ни недвижимости, ни машин. Осталась также у депутатши квартира в долевой собственности и депутатская квартира в пользовании.

Столько же – 4,8 миллиона рублей за год заработал и наш парламентарий Александр Носов. Он все также занимается сельским хозяйством: в собственности почти 500 гектаров земли.

Замыкает волгоградскую «семерку» народных избранников Анна Кувычко. Ее годовой доход составил 4,7 миллиона рублей, что на сто тысяч больше, чем в 2017-м. Она также ездит на Инфинити QX70, также владеет квартирой и воспитывает троих детей. Еще у нее есть в пользовании две квартиры, дом и два земельных участка. Что еще интересно: раньше, судя по декларациям, главным добытчиком в семье депутата был супруг. В 2017-м его доход составил 13,9 миллионов рублей. А вот в 2018-м жена вдруг стала зарабатывать больше, так как заработок супруга резко упал до 3,4 миллиона за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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