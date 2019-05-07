В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

В центре Волгограда 7 мая 2019 года было шумно, улицы сковали пробки из-за перекрытых дорог. На площади Павших Борцов прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По главной городской площади прошла колонна из тридцати боевых машин - реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и бронированные«Тигры» во главе с танком Т-34. Торжественным маршем прошагали более полутора тысяч бойцов спецподразделений, военных и казаков, кадет и юнармейцев. В одном строю шли парадные расчеты в современной форме и в обмундировании времен войны. Военные дали несколько залпов, от которых сотрясались окна в ближайших домах и запели сигнализации автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/707245" frameborder="0"></iframe> Генеральная репетиция парада Победы 7 мая 2019 в Волгограде.Геннадий БИСЕНОВ

Вся техника начищена до блеска.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Во время последней тренировки военнослужащие отработали действия парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие и прохождение торжественным маршем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

9 мая 2019 года парад в Волгограде начнется в 10 утра. Также в День Победы у музея-панорамы жителей и гостей города ждет выставка военной техники. Пройдет в городе-герое и акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - Твой выбор!».

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