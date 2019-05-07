2019-05-07T13:45:53+03:00
Общество

В Волгограде прошла генеральная репетиция парада Победы

7 мая 2019 на площади Павших Борцов прогремели несколько пушечных залпов [фоторепортаж, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Репетиция парада Победы в Волгограде.Репетиция парада Победы в Волгограде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда 7 мая 2019 года было шумно, улицы сковали пробки из-за перекрытых дорог. На площади Павших Борцов прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По главной городской площади прошла колонна из тридцати боевых машин - реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и бронированные«Тигры» во главе с танком Т-34. Торжественным маршем прошагали более полутора тысяч бойцов спецподразделений, военных и казаков, кадет и юнармейцев. В одном строю шли парадные расчеты в современной форме и в обмундировании времен войны. Военные дали несколько залпов, от которых сотрясались окна в ближайших домах и запели сигнализации автомобилей.

Генеральная репетиция парада Победы 7 мая 2019 в Волгограде.Геннадий БИСЕНОВ

Вся техника начищена до блеска. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вся техника начищена до блеска.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Во время последней тренировки военнослужащие отработали действия парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие и прохождение торжественным маршем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 мая 2019 года парад в Волгограде начнется в 10 утра. Также в День Победы у музея-панорамы жителей и гостей города ждет выставка военной техники. Пройдет в городе-герое и акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - Твой выбор!».

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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