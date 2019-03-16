Новая детская больница, химиотерапия в селах, три вертолетные площадки: что Андрей Бочаров рассказывал Владимиру Путину

В пятницу по всем новостям нам рассказывали о встрече Владимира Путина и Андрея Бочарова. За большим количеством слов, цифр с множеством нулей, похвалами не все смогли разобрать, что же действительно ждет нашу систему здравоохранения, кроме движения вперед. Давайте вместе посмотрим картинки, которые внимательно разглядывал президент во время этой встречи.

ОНКОЛОГИЮ НАЧНУТ ВЫЯВЛЯТЬ РАНЬШЕ

Итак, первые две картинки. Новое здание онкоцентра и 14 центров диагностики рака. Наверное, никому не надо лишний раз говорить, насколько это нужный проект. Практически у каждого человека найдутся близкие, друзья или знакомые, которым поставили этот страшный диагноз, и, в большинстве случаев, очень поздно. Смертность от онкологии в последние годы зашкаливала. И, во многом, потому, что идти в наши больницы и поликлиники и доверять себя в руки врачей едва ли не страшнее, чем в принципе заболеть. Походы в поликлиники откладываем до последнего. А людям из села, чтобы сдать элементарные анализы, сделать пункцию и другие исследования нужно брать направление в Волгоград, а заодно еще продать корову или свинью, чтобы были деньги на дорогу и на приемы врачей, к которым в кабинет без презента не зайдешь.

Конечно, чиновники увидели это дно не вчера. И это не приснилось губернатору в самолете, и не было нарисовано на коленке в последнюю ночь перед поездкой в Кремль. В феврале 2018 года Бочаров уже разговаривал с президентом о строительстве нового онкоцентра. И уже к тому моменту власти просчитали, что нужно сделать, где, и за сколько. Многие месяцы обсуждали, совещались, считали. К этой встрече уже появился и проект, и земля под строительство определилась. На территории 25 больницы начинают глобальную стройку – в новом девятиэтажном здании онкоцентра будет две поликлиники, способные принять 600 взрослых и 100 детей в смену, хирургическое отделение на 60 коек и новая реанимация. Конечно, оснастят новую больницу самым современным оборудованием. Чтобы онкобольному не ездить по обследованиям в соседние регионы. Наоборот, когда это заработает, наш центр будет обслуживать пациентов со всего юга. Пока же наш диспансер стараются обходить стороной все, у кого есть какие-то деньги и связи.

Этот онкоцентр строят рядом с действующим волгоградским онкодиспансером. Фото: администрация Волгоградской области.

Придет онкологическая помощь и в районы области. На базе самых оснащенных на сегодняшний день больниц Волгограда, Волжского и районов области будут работать 14 центров диагностики рака. Не собираясь в долгую путь-дорогу пациенты из деревни смогут сделать в своей районной ЦРБ компьютерную томографию, УЗИ, МРТ, эндоскопию, функциональную диагностику (все знают, какие очереди на эти исследования сейчас в городе, а в области об этом даже не мечтают). В кабинеты этих центров помимо профильных специалистов посадят медицинских психологов, реабилитологов и врачей паллиативной помощи. Даже химиотерапию можно будет сделать на месте. Если, конечно, все будет так, как сейчас задумали власти.

Фото: администрация Волгоградской области.

Это не просто разговоры. Деньги на строительство онкоцентра и оснащение больниц уже выделяются. До конца 2021 года на реформирование онкослужбы Волгоградской области потратят огромные деньги – около 11 миллиардов рублей.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ И ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

Конечно, онкозаболевания – далеко не единственный повод наших жителей обратиться к врачу и не единственная головная боль властей. Больше всего в скорую обращаются с инфарктами и инсультами. И экстренную медицинскую помощь тоже будут развивать. Губернатор рассказал президенту и о том, что в области в ближайшие годы поменяется вся система. И на скорую помощь смогут рассчитывать не только горожане, а еще и жители сельской местности. Каждый район и населенный пункт будет относиться к одному из 4 центров экстренной медицинской помощи. Сами центры появятся на базе больницу №25, 7, 15 в Волгограде и больница имени Фишера в Волжском. И, как понимаете, сделают их не для иностранных туристов и не для ФИФА, а для обычных пациентов. 7-я и 25 больницы уже оборудовали по высшему разряду, через несколько лет их догонят Каустик и Фишера.

Фото: администрация Волгоградской области.

С этими центрами будут связываться районные больницы для консультации. А если людям из района области понадобится высококвалифицированная помощь, их доставят в Волгоград или Волжский на реанимобиле или медицинском вертолете. Кстати, уже через год 3 новые вертолетные площадки для санавиации заработают в Камышине, Михайловке, Урюпинске. Про обычные городские поликлиники тоже не забудут. В них обещают тоже повышать качество обслуживания и по максимуму завезти в них диагностическое оборудование.

Еще на одной картинке, которую показывал губернатор Владимиру Путину, представлен проект детской больницы. Ее власти хотят построить рядом с перинатальным центром и кардиоцентром в Советском районе. Чиновники уже занялись ее проектированием. Этот объект наши власти просят включить в госпрограмму.

Фото: администрация Волгоградской области.

Президент на этой встрече был немногословен, но то, что он сказал «хорошо» означает то, что проект нашего губернатора получил одобрение. Более того, это значит, что за все предложения с наших чиновников спросят. Забрать слова назад и передумать уже не получится.

Останется решить вопрос с кадрами. Каким бы хорошим ни было оборудование и ремонт в больнице, главное – опыт врачей, наличие у них знаний, желания работать, а не рисовать цифры и подгонять статистику. А еще чуткость и сострадание к больному. Здесь нам еще расти и расти.