Волгоградский губернатор придумал как «ускорить» медицинскую помощь в районах области

14 марта вопросы оказания экстренной медицинской помощи в Волгоградской области с медиками в очередной раз обсудил губернатор Андрей Бочаров. Проблема и правда есть. Жители сел и хуторов Волгоградской области давно привыкли, что на скорую помощь им надеяться не приходится. Хорошо, если в деревне есть хоть один медик, и уже не важно, какого профиля специалист. "Скорую" из районной больницы надо ждать часами и то, если местный фельдшер примет решение, что неотложка человеку действительно необходима. Заканчивается это иногда плачевно и для жителей, и для чиновников. После трагедии в Урюпинске (пациент умер, когда скорая отказалась приезжать) на специалистов облздрава даже завели уголовное дело. По мнению Андрея Бочарова, надо менять всю систему. И если пациенту из села нужна помощь высокого уровня, его будут доставлять в ведущие больницы скорой помощи Волгограда наряду с горожанами.

Для этого в области решили сделать четыре центра экстренной медицинской помощи.

- Оказание экстренной медицинской помощи на всей территории Волгоградской области должно происходить независимо от удаленности населенного пункта. Для этой цели необходимо создать систему информирования, дотсавки, оказания первичной медицинской помощи, и при необходимости оказания помощи более высокого уровня. Мы должны задействовать все доступные технические средства, - говорит Бочаров. - Сделать все, что позволит сохранить человеку жизнь и здоровье. Решение нужно принимать быстро - куда он должен быть доставлен. В больницу первого, второго или третьего уровня. И обеспечить возможность консультации врачей с помощью телемедицины.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Все населенные пункты областные власти предлагают поделить на 4 макромедицинских округа. Каждый район и населенный пункт будет относиться к одному из 4 центров экстренной медицинской помощи. Это больницы №25, 7, 15 в Волгограде и больница имени Фишера в Волжском. Специалисты будут круглосуточно на связи с районными больницами и в любой момент будут готовы принять пациента из села. А в 25 больнице обещают даже сделать роддом третьего уровня - в нем качественную медицинскую помощь будут получать роженицы и новорожденные из северных районов Волгограда и из области. А в 7-ой больнице отремонтируют отделение переливания крови.

- Первые две больницы – 25 и 7 - уже работают по самым высоким стандартам 3 уровня, хотя дооснащение еще необходимо. Два других учреждения – больница №15 и Фишера - второго уровня. Хотя для чистоты отношений нужно сказать, что конечно, им еще до второго уровня работать и работать, - признается губернатор. - Потому что оборудования либо недостаточно, либо оно ломается очень часто. На первом этапе нам надо дооснастить 15-ю больницу и Фишера до настоящего второго уровня, а затем уже постепенно привести их к 3 уровню. К окончанию 2023 года все эти 4 лечебных учреждения должны быть третьего уровня.

Отделение скорой помощи в больнице №25 уже оборудовано как лучшие мировые клиники. Его открыли накануне ЧМ-2018.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также по мнению Бочарова нужно дооснастить реанимобили, чтобы в села можно было отправить выездные бригады. Они должны иметь спутниковую связь.

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