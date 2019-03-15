Бочаров попросил у Путина поддержки в строительстве больниц

В пятницу, 15 марта, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Первые лица страны и региона обсудили социально-экономическую обстановку, большой блок вопросов касался строительства в регионе современных больниц. Бочаров начал свою речь с благодарности за то, что пять лет назад его назначили руководить регионом. Губернатор заручился поддержкой федерального центра, а Владимир Путин попросил главу региона самому оценить «пять лет позитивных перемен» и результаты за это время, а также поделиться планами на ближайшую перспективу.

- Пролетели пять лет незаметно. Социально-экономическая ситуация стабилизирована, стабильна, имеет хорошую динамику развития. Валовой региональный продукт (ВРП) за пять лет вырос с 607 до 860 миллиардов рублей, - отчитался Андрей Бочаров.

А дальше рассказал президенту о своих грандиозных планах. Во-первых, к концу 2021 года ВРП должен перевали за триллион рублей. Во-вторых, чтобы улучшить жизнь волгоградцев и демографическую ситуацию, региону необходима современная система оказания медицинской помощи.

Глава государства спросил, как Андрей Бочаров сам оценивает 5 лет своего губернаторства. Фото: kremlin.ru

Заверил губернатор президента и в том, что все майские указы под контролем и исполняются неукоснительно.

Андрей Бочаров рассказал президенту о планах по созданию системы современной онкологической помощи, включающей строительство нового онкоцентра 14 амбулаторных центров в районах области.

- Мы переведем их с первого уровня оказания медицинской помощи на второй, но с оборудованием третьего уровня, - отметил Бочаров. - Кроме того, начата подготовка врачей, чтобы в 2021 году создать целостную онкослужбу.

После Волгоградская область планирует сделать акцент на модернизации поликлиник. Ведь 56 имеющихся в регионе строились еще в 70-80-х годах и давно устарели.

- Принято решение о приобретении для улучшения охвата населения подвижных центров оказания медицинской помощи, - отметил губернатор.

- Для малых городов, деревень, - конкретизировал Путин.

- Да, для малых городов и населенных пунктов, - отметил Бочаров.

И добавил, что в области также появятся 101 ФАП. А после попросил финансовой поддержки.

- Мы понимаем, что здесь потребуются дополнительные финансовые ресурсы. Часть из них предусмотрели, часть - конечно, будем обращаться к вам, Владимир Владимирович, за поддержкой этого решения, - отметил волгоградский губернатор. - Если уж честно сказать, то те наши больницы, которые являются специализированными, это и наша областная больница, и инфекционная больница, конечно, требованиям сегодняшнего дня уже не отвечают…

Поддержать деньгами попросил и строительство многопрофильной детской больницы.

- Со своей стороны мы обязуемся выполнить те обязательства, которые на себя берем, и по софинансированию, и по проектированию, и по выполнению, - резюмировал Бочаров. - Прошу, Владимир Владимирович, поддержать наше предложение.

- Хорошо, - ответил Путин.