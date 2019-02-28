Ежегодная диспансеризация, ядерная медицина и новый онкоцентр с детским отделением: как волгоградцев будут лечить от рака

В Волгоградской области в ближайшие годы на развитие онкологической службы потратят огромные деньги. А именно 11 миллиардов, часть из которых уже начала поступать в регион из федерального центра. Как в связи с этим поменяется медицинское обслуживание волгоградцев, губернатор Андрей Бочаров обсуждал на совещании с медиками и своими заместителями в среду, 27 февраля, в волгоградском онкодиспансере.

ОТКУДА ДЕНЬГИ

Можно даже не заглядывая ни в какую статистику утверждать, что рак с каждым годом косит все больше россиян. Но и цифры Росстата говорят о том же. Изучив показатели смертности в стране в 2017 году, статистики пришли к выводу, что рак унес жизни 42 тысяч мужчин. Больше представителей сильной половины человечества скончались только от инфарктов, инсультов, либо погибли в ДТП или при несчастных случаях. У женщин новообразования (правда, среди них и злокачественные, и доброкачественные) - вообще главная причина смертности: например, от них в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста - от 16 до 54 лет.

Все последние годы в Волгограде, как правило, этот страшный диагноз выявлялся уже на таких стадиях, когда шансов вылечиться у многих не оставалось. Да и надежд на нашу медицину было немного. Все, у кого есть хоть какие-то деньги и связи, ехали в Москву или за границу. У нас не было ни оборудования, ни кадров. А еще элементарного сострадания.

С этим соглашаются и власти.

- Было очень много нареканий на наш онкодиспансер у жителей области. И на качество обслуживания, и на откровенные поборы, - признается губернатор. – Значительная часть диагнозов ставилась на последних стадиях, смертность была выше, чем в среднем по стране.

Несколько лет наши власти готовили предложение. Чуть больше года назад Владимир Путин его поддержал - построить на территории региона современный, отвечающий самым высоким стандартам лечебно-диагностический консультативный онкоцентр. Это не просто разговоры – 3,1 миллиарда рублей на его строительство уже выделено. В семиэтажном корпусе расположится и поликлиника на 600 посещений в смену, реанимация, детское отделение, палаты интенсивной терапии.

ХИМИОТЕРАПИЯ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ

Новый корпус онкоцентра – далеко не все, что появится в этой сфере в области. Всем понятно, что снизить показатели смертности от рака можно во многом благодаря ранней диагностике. Чем раньше начать лечить, тем больше шансов выжить. Поэтому основной упор в развитии онкослужбы сделают на обследованиях.

Как рассказал Андрей Бочаров, на территории области помимо главного корпуса откроется еще 14 центров диагностики. Они разместятся в районах области, на базе самых оснащенных медучреждений. Врачи смогут проводить обследования и советоваться с головным центром по всем вопросам. Сегодня главная задача – увеличить охват населения. Проходить профилактический осмотр должны все и достаточно регулярно.

Диспансеризация уже доказала свою эффективность. К примеру, в 2018 году в нашей области врачи сделали 85 тысяч исследований жидкостной цитологии в смотровых кабинетах поликлиник с целью скрининга рака шейки матки. И обнаружили более 2,5 тысяч злокачественных новообразований и предраковой паталогии.

Что появится в новых диагностических центрах в районах области? Во-первых, новое диагностическое оборудование для проведения УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопии, функциональной диагностики. В центрах помимо специалистов основного профиля будут принимать медицинские психологи, реабилитологи и врачи паллиативной помощи. Дневные стационары оснастят для проведения химиотерапии. Эти центры смогут обслуживать от 50 до 300 тысяч жителей области.

Уже в 2019 году у нас заработают первые 5 центров амбулаторной онкологической помощи – в больнице имени Фишера в Волжском, в БСМП№15 в Красноармейском районе, ЦРБ Урюипинска, Михайловки и Камышина. Эти больницы дооснастят мамографами с биопсийной приставкой, аппаратами КТ и МРТ, передвижными мамографами, УЗИ-аппаратами, оборудованием для эндоскопической и функциональной диагностики, дерматоскопами.

ОБСЛЕДУЮТ ВСЕХ

Устроить обследование на рак каждому жителю области – поручение губернатора, которое теперь медики должны как-то воплотить в жизнь. До сентября им надо осмотреть каждого сельского жителя – а их у нас 500 тысяч. Мобильных онкоцентров у нас нет, а заставить всех жителей деревень приехать в онкодиспансер – задача трудноосуществимая.

- Мы закупим автопоезда, - поясняет губернатор. – Они будут оснащены рентгенаппаратами, мамографами, оборудованием для УЗИ. Их оснастят средствами связи, чтобы врачи могли в любую минут получить консультацию из головного центра.

Вообще же к 2021 году у нас в области не должно остаться необследованных людей. С того же года планируют перейти на ежегодную диспансеризацию.

ГДЕ БРАТЬ КАДРЫ

Главный вопрос – где взять столько специалистов? Хороших специалистов, иначе зачем тогда эти супероснащенные центры, если работать в них некому? Во-первых, еще более серьезное внимание уделят целевой подготовке специалистов в ВолгГМУ. Будут повышать квалификацию и действующих сотрудников. Кафедра расположится на базе действующего онкодиспансера, а возглавить ее предложили Надежде Коваленко – главному врачу волгоградского онкодиспансера.

Кстати, уже в этом году, по словам Надежды Коваленко, 100 терапевтов, педиатров и других врачей первичного звена проходят здесь обучение по программе «онкологическая настороженность». Специалисты должны как дважды два знать предраковые заболевания, симптомы ранних стадий злокачественных опухолей, а также быстро направлять пациентов на дообследование при малейших подозрениях. Это тот случай, когда врачу лучше перебдеть.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

В рамках государственно-частного партнерства у нас планируют построить центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) с производством радиофармпрепаратов. Сегодня, чтобы пройти такое исследование, нашим пациентам приходится ездить в соседние регионы. Радионуклидная диагностика позволяет врачу точно оценить размеры опухоли, степень распространения и уровень активности раковых клеток. Это сильно бы облегчило и повысило качество работы наших онкологов. Строить центр ядерной медицины планируют на территории нашего онкодиспансера за деньги инвестора. Объект по планам будет оснащен одним ПЭТ/КТ сканером и циклотронно-радиохимическим комплексом.