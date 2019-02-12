Почему в январе за ЖКХ пришли астрономические счета

Январские квитанции за «коммуналку» вызвали шок у многих жителей Волгограда. Квитанции сравнивали в транспорте, в офисах и, конечно, в соцсетях. Итоговая сумма в платежке бьет рекорды, у большинства она выросла на 10 - 20 процентов, а у кого-то и на все 50%. Большинство просто не понимают, откуда взялись такие цифры. Тарифы на коммунальные услуги за счет роста НДС с января увеличились всего на 1,7%, однако подорожал вывоз мусора. Но самые «астрономические» цифры увидели волгоградцы в строке «отопление».

«Маме-пенсионерке пришла платежка за 2-комнатную квартиру, 33 кв. метра, брежневка - 5200», «За двушку-хрущевку без мусоропровода и лифта - 6800», «По сравнению с декабрем плата выросла на 2400 - ровно наполовину», «За отопление за январь почти 4400 насчитали. В декабре было около 3500. Ставки растут, господа!», - делятся волгоградцы далеко не радостными эмоциями в соцсетях. Как проверить, не нагрели ли вас УК или ТСЖ и где искать подвох, советуют специалисты.

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ВЫВОЗ МУСОРА

Первым делом проверьте, сделали ли вам перерасчет тарифа за содержание жилого помещения, так как с января 2019 года плата за вывоз мусора стала коммунальной услугой, и теперь она значится в платежке отдельной строкой. А вот из суммы за содремжил стоимость этой услуги должны были вычесть.

По факту суммы вычета у волгоградцев получились разные - от 50 копеек до 2,24 рубля с квадратного метра (по информации наших читателей).

При этом плату за вывоз мусора в январе начислили не полностью. Регоператор не справился с обязанностями и сделал перерасчет, сминусовав от 32 до 100% от установленного тарифа.

Например, если раньше семья из трех человек в 60-метровой квартире платила за мусор 134 рубля (мы взяли по максимуму - 60 кв. м умножить на 2,24 рубля), то теперь ставки выросли до 344,76 рубля. Сумма перерасчета там, где три недели не вывозили мусор, составила 222,72 рубля на троих. Так что в феврале, когда большинству волгоградцев придут уже полные платежки, нас ждет очередное удивление.

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Все чаще волгоградцы жалуются вовсе не на холод в своих квартирах, а на жару, из-за которой приходится открывать окна и по сути отапливать улицу. Особенно когда видят сумму платы за отопление. В январе 2019 года она бьет рекорды. Хотя месяц в Волгограде был далеко не самым холодным. Температура колебалась от −17°C до +2°C, а среднемесячное значение составило -5,65°C. При этом в декабре 2018-го было лишь немногим теплее. Термометр показывал от −14°C до +2°C, а среднемесячная температура была -3,93°C. Разница в 1,7 градуса вылезла в сотни и тысячи рублей в платежках.

- Причин увеличения платы за отопление в январе может быть несколько. Во-первых, рост самого тарифа на 1,7%. Во-вторых, формул для расчета платы за отопление с января 2019 года стало больше. Теперь принимают в расчет показания индивидуальных теплосчетчиков, если в доме имеется хотя бы один такой прибор учета. В-третьих, возможно, у вас в доме не работает общедомовой прибор учета и плату начисляют по среднему или по нормативам. И, наконец, часто встречается банальный перетоп, - рассказала «КП» - Волгоград» руководитель Центра содействия развитию общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева.

ПЕРЕТОП

Обнаружить перетоп просто. Если вы платите по общедомовому счетчику, посчитайте разницу между нормативами и реальным потреблением тепла. Для этого умножьте норматив (он указан в платежке в строке «отопление») на площадь своей квартиры и на четыре прошедших месяца отопительного сезона. Также просуммируйте показания, указанные в графе «объем», за четыре месяца с октября по январь. Если последняя цифра больше, факт перетопа налицо.

- При оплате по счетчику каждый месяц это будут разные суммы. Сравните объемы потребления тепловой энергии, указанные в последних платежных документах, с цифрами предыдущих лет. Если они сильно отличаются, сначала обратитесь за разъяснениями к исполнителю коммунальных услуг - в ресурсоснабжающую или управляющую организации, ТСЖ, ЖСК. Среди причин увеличения показаний и сумм в платежках могут быть морозные месяцы, изменение температурных параметров на вводе в дом и другие, - советуют в Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. - Если управляющая организация не ответит на вопросы о причинах перетопа, пишите жалобу. В Волгограде - в управление «Жилищная инспекция Волгограда», в области - в инспекцию Госжилнадзора. Оба ведомства находятся по адресу: 400074, Волгоград, ул. Козловская, 39а. Направить обращение можно через систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

Что такое перетоп: по факту это предоставление некачественной услуги по отоплению. Чтобы это доказать, придется сделать замеры температуры в вашей квартире. И составить соответствующий акт.

Задача поставщика услуги - обеспечить в вашей квартире нормативную температуру. Для угловых комнат норма равна +20°C, для остальных не ниже +18°C. Днем понижение температуры недопустимо. По ночам (с 0.00 до 5.00 часов) в квартире может похолодать, но не более чем на 3°C. А вот перетопить можно не более чем на 4°C. Все остальное - некачественная коммунальная услуга. В этом случае каждый час отклонения от нормы плата за отопление снижается на 0,15% от ее размера.

- Чтобы составить акт, необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Прийти по заявке и измерить температуру должны в течение двух часов или в другое время, на которое вы договоритесь, - поясняет Татьяна Текучева.

При этом, если управляющая организация проигнорирует ваше заявление, то акт могут составить и подписать председатель совета многоквартирного дома и не менее двух собственников помещений. Но тут загвоздка может быть в правильности проведения замеров и достоверности измерительных приборов.

Но, как оказалось, на деле далеко не многие волгоградцы готовы жаловаться на перетоп и сверять начисления. Кто-то боится, что «прикрутить» отопление могут куда больше, чем хотелось бы, и тогда придется жаловаться уже не на жару, а на холод. Большинство же просто не хочет связываться с коммунальщиками и тратить время и нервы. Но тут уж либо разбираться и искать причины, либо стенать и платить.

ВАЖНО!

По вопросам относительно раскрытия информации управляющая организация должна дать ответ в течение 10 дней. При личном обращении за сверкой по начислениям - незамедлительно.

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